Mai mult, liderul american a revărsat o mulțime de laude asupra ucrainenilor. În schimb, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a criticat ceea ce a numit atitudinea ambivalentă a Washingtonului care pe de o parte, încurajează negocierile de pace, pe de alta, continuă să asigure Ucrainei sprijin militar.

Dacă nu luăm în seamă gafa impardonabilă făcută de Trump la întâlnirea cu Zelenski.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Aveți o întrebare pentru președintele Putin?”

Atunci, discuția a fost surprinzător de amicală, diametral opusă celei din februarie 2025, când s-au certat în Biroul Oval. De data aceasta, Trump l-a copleșit cu laude pe Zelenski.

Donald Trump: „(Zelenski) a făcut o treabă grozavă. E foarte eficient. În opinia mea, țara ta are un viitor grozav”.

Donald Trump: „O să le cumpărăm și noi dronele. E uimitor, nu-i așa, Marco, ce abilități au să fabrice aceste drone în toiul războiului, le fac în pivnițe, le fac oriunde au un mic adăpost, chiar și dacă n-au. Este o abilitate extraordinară. Cele mai multe țări n-ar fi capabile. Nu au talentul ăsta”.

Și dacă tot a venit vorba de dronele ucrainene, Zelenski a plasat o ironie foarte gustată de jurnaliștii prezenți.

Donald Trump: Te-ai duce la Moscova (pentru negocieri cu Putin)?

Volodimir Zelenski: E cam greu, zboară cam multe drone ucrainene pe acolo. E foarte periculos pentru mine.

În continuare, Zelenski a subliniat impactul avut de loviturile cu drone asupra armatei inamice, dar și asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

Volodimir Zelenski: „Cred că inițiativa s-a mutat în terenul nostru, nu complet, dar parțial. Încercăm să mutăm războiul de pe front pe cer. Am găsit o cale să le tăiem aprovizionarea armatei și logistica. Lovim arme și petrol, nu oameni. Asta e diferența dintre noi și ruși”.

Cum penuria de carburant din Rusia se agravează cu fiecare zi, Vladimir Putin a convocat din nou o ședință, pentru că diverși responsabili să prezinte ce măsuri au mai fost luate”.

Alexander Novak, viceprim-ministru al Rusiei: „Astăzi a intrat în vigoare o interdicție a exporturilor de benzină diesel”.

Cu toate că în numeroase regiuni ale Rusiei, şoferii sunt nevoiţi să aştepte și zeci de ore la puținele benzinării aprovizionate, liderul rus a încercat minimalizeze amploarea crizei.

Vladimir Putin: „Trebuie doar să ne asigurăm că unele companii nu stochează carburant doar pentru propriile rețele de distribuție, ci aprovizionează și benzinării independente. Evident, situația asta e una temporară. Și are legătură cu planul lor (al ucrainenilor) de a perturba sezonul turistic, mai ales vacanțele pe care cetățenii noștri le petrec în sudul țării, inclusiv în Crimeea. E limpede că adversarul vrea să ne lovească economia, dar în primul rând vrea să creeze o atmosferă de anxietate în societate. Știm că nu-și pot atinge acest obiectiv. Sistemul energetic al Rusiei este printre cele mai rezistente din lume”.

Potrivit unor surse din industria petrolieră rusă, Moscova a început deja să importe benzină pe cale maritimă din India.