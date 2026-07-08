Documentul reiterează angajamentul față de Articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, scrie Agerpres.

„Noi, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, ne-am reunit la Ankara pentru a reafirma angajamentul nostru de neclintit pentru apărarea colectivă, conform Articolului 5 al Tratatului de la Washington, și pentru relația transatlantică. Un atac împotriva unuia dintre noi reprezintă un atac împotriva tuturor. Unitatea, solidaritatea și puterea noastră colectivă rămân fundamentul păcii, securității și prosperității pentru cei un miliard de cetățeni ai Alianței de națiuni libere și democratice. Rămânem angajați față de abordarea noastră de tip 360 de grade pentru descurajare și apărare”, au transmis semnatarii.

Potrivit Declarației, „pentru a combate amenințarea pe termen lung pe care Rusia o reprezintă la adresa securității și stabilității euroatlantice și amenințarea persistentă a terorismului, aliații acționează conform angajamentului de la Haga privind apărarea”.

Documentul amintește că în 2025 aliații europeni și Canada și-au crescut investițiile în cerințele critice de apărare cu mai mult de 139 miliarde de dolari.

„Investițiile noastre ne asigură capabilitățile de care avem nevoie și, în același timp, ne consolidează baza industrială și reziliența”, au precizat aliații, care s-au angajat să extindă capacitatea de producție colectivă și să colaboreze cu industria pentru a accelera inovarea.

„Vom continua să lucrăm pentru a elimina barierele comerciale în domeniul apărării între aliați și pentru a valorifica parteneriatele NATO în vederea maximizării profunzimii și cooperării în industria de apărare”, au afirmat liderii aliați.

Declarația subliniază și implicarea europeană din interiorul alianței.

'Construim viitorul: O Europă mai puternică într-o NATO mai puternică - o Alianță modernă. Aliații Europeni și Canada, lucrând cu Statele Unite, își asumă o responsabilitate mai mare pentru apărarea Alianței. Descurajarea și apărarea NATO se bazează pe un mix adecvat de capabilități nucleare, convenționale și de apărare împotriva rachetelor, completat de capacități spațiale și cibernetice', au menționat semnatarii.

De asemenea, documentul evidențiază importanța investițiilor în apărare.

'Investim în capacitatea noastră de a disloca, facilita și a ne susține forțele armate și acționăm pentru atingerea țintelor de capabilități în toate domeniile, inclusiv cele de lovire cu precizie în adâncime, cele de apărare integrată aeriană și antirachetă, sisteme fără pilot, tehnologii de vârf și capabilități de intelligence. Dezvoltăm un cloud interoperabil transatlantic pentru situații de luptă și adoptăm modele de Inteligență Artificială puternice', au detaliat aliații.

Totodată, este reiterată susținerea pentru Ucraina, care 'contribuie la securitatea transatlantică'.

'Aliații sunt uniți în sprijinul neclintit pentru Ucraina în efortul său de a-și apăra libertatea, suveranitatea și integritatea teritorială. Aliații europeni și Canada finanțează acum marea majoritate a asistenței de securitate pentru Ucraina prin instrumente bilaterale și multilaterale', arată Declarația.

Potrivit aliaților, acest sprijin trebuie să fie echitabil, predictibil și sustenabil pe termen lung. Pentru 2026, aliații își iau angajamentul de a livra Ucrainei echipament militar, asistență și instruire în valoare de 70 miliarde de euro și își afirmă angajamente suverane de a susține asistența cel puțin la un nivel echivalent în 2027. Astfel, salută decizia Uniunii Europene de a furniza Ucrainei finanțare multianuală prin intermediul Împrumutului de Sprijin pentru Ucraina (Ukraine Support Loan).

'Alianța continuă să răspundă și să se adapteze la competiția strategică, instabilitatea generalizată, amenințările hibride și șocurile recurente care definesc mediul de securitate la granițele noastre. Aliații reiterează că Iran nu trebuie să dețină niciodată o armă nucleară și fac apel la Iran să respecte deplin libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz', mai susțin semnatarii Declarației Summitului de la Ankara.