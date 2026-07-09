Ministerul rus de Externe a reproşat ţărilor membre ale alianţei atlantice că iau "decizii iresponsabile capabile să ducă la o catastrofă" şi că se concentrează pe "militarizarea continentului european", potrivit unui comunicat al acestui minister.

Rusia reprezintă „o amenințare pe termen lung” la adresa securității și stabilității euroatlantice”, se arată în Declarația comună a liderilor NATO reuniți la Ankara.

Ce a declarat Maria Zaharova

Zaharova a spus că oricât s-ar fi străduit secretarul general al NATO, Mark Rutte, să prezinte summitul ca fiind unul epocal pentru alianţă, nu a reuşit nimic, precizează News.ro.

„Lui Mark «Teflon», cum este numit secretarul general, nu i-au fost de folos abilităţile sale de agent de vânzări pentru a netezi asperităţile din relaţiile dintre aliaţii NATO. În special, nu a reuşit să-l liniştească pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru ca acesta să nu-şi piardă interesul faţă de participarea la asigurarea securităţii Europei şi să nu forţeze retragerea forţelor şi mijloacelor americane de pe continent”, a comentat ea.

Potrivit purtătoarei de cuvânt, „fisurile din relaţiile transatlantice nu au dispărut, chiar dacă liderii ţărilor europene şi ai Canadei şi-au demonstrat fără rezerve loialitatea faţă de Washington”, declarându-şi disponibilitatea de a-şi asuma mai multe obligaţii în ceea ce priveşte apărarea teritoriului propriu.

Ea a subliniat că aceştia intenţionează să se apere în primul rând împotriva Federaţiei Ruse, pe care o numesc din nou o ameninţare pe termen lung la adresa securităţii euroatlantice. „Toţi aliaţii au semnat acest lucru la Ankara”, a punctat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federaţiei Ruse. „Au făcut acest lucru chiar şi cei care afirmă că nu există niciun semn al unui atac iminent din partea Federaţiei Ruse”, a constatat ea cu regret înainte de a conchide: „Confruntarea cu Rusia are un caracter existenţial şi sistemic pentru NATO”.

Atitudinea față de ajutor dat Ucrainei

Zaharova a comentat sarcastic că NATO îi consideră pe ucraineni doar „materiale de consum pentru satisfacerea propriilor ambiţii geopolitice, fără a se gândi la soarta lor şi fără a ţine seama de interesele reale ale europenilor”, pe fondul finanţării regimului de la Kiev cu miliarde de euro.

În cadrul summitului, Ucrainei i s-a promis ajutor militar în valoare de 70 de miliarde de euro în 2026, cu menţinerea aceluiaşi nivel de sprijin în 2027.

Linia generală a NATO rămâne neschimbată - militarizarea continentului european, concentrarea asupra consolidării potenţialului defensiv şi pregătirea pentru un conflict armat cu Federaţia Rusă, a remarcat Zaharova.

„Şi, desigur, ajutorul acordat Ucrainei, care este folosit de radicalii din rândurile alianţei pentru a atinge un obiectiv efemer – o «înfrângere strategică» a ţării noastre”, a menţionat ea. „Aliaţii din cadrul blocului sunt gata să cheltuiască miliarde de dolari pentru a sprijini regimul nazist de la Kiev şi activitatea sa teroristă, reducând în acelaşi timp cheltuielile destinate soluţionării problemelor socio-economice tot mai numeroase şi aducând un prejudiciu ireparabil bunăstării populaţiei Europei”, s-a îngrijorat reprezentanta Moscovei.

„Americanii nu s-au lăsat păcăliți”

De fapt, actualele elite europene „îşi propun să ocupe poziţii de frunte în confruntarea Occidentului colectiv cu ţara noastră”, a reproşat Zaharova. „Şi, cel mai probabil, nu le trece prin cap că toate acestea presupun nu doar crearea de ameninţări şi probleme pentru Rusia, ci şi o epuizare semnificativă a resurselor şi formarea unor focare de tensiune militară chiar în Europa”, atrage ea atenţia.

În acest context, consideră ea, americanii nu-şi ascund dezamăgirea faţă de blocul nord-atlantic. „Problema Groenlandei nu se rezolvă conform scenariului american. Nu se trece cu vederea resentimentul faţă de faptul că membrii alianţei s-au comportat, aşa cum se consideră la Washington, într-un mod nespecific alianţei, atunci când Statele Unite aveau nevoie de sprijinul lor”, a subliniat Zaharova. „Americanii nu s-au lăsat păcăliţi nici de contabilitatea creativă a lui Mark Rutte, care, jonglând cu cifrele, a încercat să-l convingă pe liderul lor de importanţa eforturilor depuse de europeni şi canadieni pentru creşterea cheltuielilor militare”, a subliniat ea.

„Este de remarcat, în acest context, recunoaşterea secretarului general al alianţei că s-au alocat atât de mulţi bani, încât industria nu reuşeşte să îi valorifice”, a comentat reprezentanta MAE rus. „Conform estimărilor preliminare, în 2026 cheltuielile totale ale tuturor ţărilor membre pentru apărare ar trebui să ajungă deja la 1,8 trilioane. Câte lucruri bune s-ar putea face cu aceşti bani?” s-a întrebat ea.

„Aşa cum a constatat secretarul general al NATO, Mark Rutte, «nu este timp de ezitări». Păcat, pentru că dacă strategii NATO s-ar fi oprit şi ar fi reflectat, poate că nu ar fi luat decizii atât de iresponsabile, care pot duce la o catastrofă nu numai pentru alianţă, ci şi pentru întreaga lume”, şi-a încheiat comentariul, pe o notă de ameninţare, Maria Zaharova.