"Cu cât mai mult ne va lovi regimul de la Kiev infrastructurile, cu atât mai mult vom extinde zona de securitate" pe front, a ameninţat în faţa presei un purtător de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, potrivit AFP, citată de News.ro.

"O nouă escaladare va fi în măsură să prelungească operaţiunea militară specială", a ameninţat el, folosind eufemismul utilizat de Moscova pentru a desemna Războiul rus de agresiune din Ucraina, lansat în februarie 2022.

Miercuri, Trump a apreciat, la un summit NATO, la Ankara, că "escaladarea" atacurilor ucrainene ar putea "să ajute la oprirea" războiului lansat de către Rusia.

Secretarul de Stat american Marco Rubio a apreciat, la rândul său, că "ruşilor le este tot mai greu să-şi apere propriul spaţiu aerian".

Washingtonul speră ca această situaţie "va permite de acum crearea condiţiilor necesare negocierii sfârşitului acestui război", a declarat Rubio.

Dmitri Peskov a evocat, joi, la rândul său, "greşelile de judecată" ale Statelor Unite, "potrivit cărora escaladarea şi presiunea militare permit o favorizare la întoarcerea pe calea rezolvării paşnice".

"Asta e o idee greşită (...). Acesta este motivul pentru care agravarea tensiunilor şi acţiunile care merg în sensul unei escaladări nu vor contribui în niciun caz la procesul de pace", a adăugat el.

Ucraina îşi multiplică de mai multe luni atacurile cu drone împotriva unor rafinării, depozite de petrol şi cargouri pe mare - care au provocat o penurie de carburanţi în Rusia.

Eforturi de mediere ale Statelor Unite în vederea unei încetări a focului se află într-un punct mort de la începutul Războiului în Iran, pe care l-au lansat împreună cu Israelul la 28 februarie.

În pofida faptului că Trump şi-a reiterat susţinerea Ucrainei la summitul NATO de la Ankara, Kremlinul susţine că observă o "voinţă" a Washingtonului "de a contribui la implementarea unui proces de pace".