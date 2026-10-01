Țările UE dețineau aproximativ 39 de milioane de tone de stocuri de urgență de motorină și gasoil, potrivit celor mai recente date Eurostat disponibile, aferente lunii mai 2025. Franța avea 8,2 milioane de tone, iar Germania 5,6 milioane de tone, potrivit News.ro.

Oficialii americani sunt nemulțumiți în special de Franța și Germania, despre care consideră că nu și-au îndeplinit integral angajamentele asumate în cadrul eliberării coordonate de stocuri de petrol convenite de Agenția Internațională pentru Energie (AIE) la începutul acestui an, pentru compensarea perturbărilor aprovizionării provocate de războiul cu Iranul, au declarat pentru Reuters surse familiarizate cu demersurile Washingtonului. UE nu a răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind acuzațiile SUA.

Prețurile motorinei au urcat la niveluri record

Prețurile motorinei au urcat la niveluri record sau apropiate de record pe mai multe piețe, inclusiv în Europa, transformând combustibilul într-o problemă economică și politică importantă, având în vedere rolul său esențial în transportul rutier de mărfuri, agricultură și industrie.

Normele UE obligă statele membre să mențină stocuri petroliere de urgență echivalente cu cel puțin 90 de zile de importuri nete sau 61 de zile de consum intern, fiind luată în calcul valoarea mai mare. Uniunea Europeană, în ansamblu, respectă aceste cerințe.

Europa a devenit tot mai dependentă de importurile de motorină

Europa a devenit tot mai dependentă de importurile de motorină din SUA, după reducerea importurilor de combustibili din Rusia în urma invadării Ucrainei și diminuarea semnificativă a capacității europene de rafinare în ultimele două decenii. Dependența de livrările americane a crescut și mai mult în condițiile în care războiul cu Iranul a redus aprovizionarea din Orientul Mijlociu.

AIE a convenit în martie eliberarea la nivel mondial a aproximativ 400 de milioane de barili din stocurile de urgență. Statele Unite s-au angajat să furnizeze 172 de milioane de barili, iar țările UE aproximativ 20% din volumul total. Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a declarat marți că UE a discutat cu directorul executiv al AIE, Fatih Birol, posibilitatea unor noi eliberări de stocuri, dar nu a decis încă dacă va solicita statelor membre să pună pe piață cantități suplimentare.