Armata israeliană va începe pregătirile pentru retragerea din Gaza. Ordinul dat de șeful Statului Major

Armata israeliană a anunţat joi că a început pregătirile şi stabileşte un protocol de luptă pentru a se retrage "în curând" din Fâşia Gaza pe linia convenită, se arată într-un comunicat, citat de EFE.

"Armata a început pregătirile operaţionale pentru implementarea acordului (de încetare a focului). Ca parte a acestui proces, se implementează pregătiri şi un protocol de luptă pentru a trece rapid la liniile de desfăşurare ajustate", au anunţat forţele armate.

De asemenea, armata a dat asigurări că rămâne desfăşurată în Gaza şi este pregătită pentru "orice evoluţie operaţională".

Propunerea de armistiţiu a preşedintelui american Donald Trump prevede că armata israeliană trebuie să efectueze o retragere iniţială din Gaza pe "linia galbenă", la o adâncime de aproximativ 1,5 kilometri (în punctul cel mai îngust) şi 6,5 kilometri (în punctul cel mai lat) de linia de separaţie dintre Gaza şi Israel.

Această retragere trebuie să aibă loc înainte de luni, ziua în care Trump a anunţat că miliţiile din Gaza, conduse de Hamas, îi vor elibera pe cei 48 de ostatici încă ţinuţi în Gaza.

Potrivit ziarului Haaretz, această primă fază a retragerii va asigura că Hamas îi localizează pe ostatici, deţinuţi de aripa sa armată (Brigăzile Al Qassam), dar şi de alte grupări, precum Jihadul Islamic palestinian.

Potrivit autorităţilor israeliene, aproximativ 20 de ostatici sunt încă în viaţă.

Calendarul pentru celelalte faze ale retragerii trupelor israeliene nu a fost încă publicat. Odată ce vor ajunge la "linia galbenă", acestea vor rămâne prezente în aproximativ jumătate din enclavă (până acum, controlau mai mult de 80%).

Armata israeliană, pregătită pentru orice scenariu

Separat, şeful Statului Major israelian, Eyal Zamir, a ordonat armatei joi dimineaţă devreme să pregătească o "apărare solidă" şi să fie pregătită pentru orice scenariu înainte de implementarea armistiţiului convenit între gruparea islamistă Hamas şi Israel.

"În timpul unei evaluări a situaţiei efectuate peste noapte, şeful Statului Major a ordonat tuturor forţelor, atât din avangardă, cât şi din ariergardă, să pregătească o apărare solidă şi să fie pregătite pentru orice scenariu", se arată într-un comunicat al forţelor armate.

Zamir a ordonat, de asemenea, forţelor armate să se pregătească pentru procesul de returnare a celor 48 de ostatici încă ţinuţi în Gaza pe teritoriul israelian.

Armata îşi va menţine forţele desfăşurate "în conformitate cu directivele establishmentului politic şi etapele acordului", se arată în comunicat.

