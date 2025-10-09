Trump a primit urgent un bilet în timpul unui eveniment la Casa Albă. Liderul SUA a surprins pe toată lumea după ce l-a citit

Războiul din Fâșia Gaza e pe cale de a se încheia. Anunțul a fost făcut, miercuri seară, de președintele american Donald Trump.

Secretarul de stat american a surprins pe toată lumea, când i-a înmânat lui Donald Trump un bilet, în timpul unui eveniment la Casa Albă, care avea cu totul alt subiect.

Liderul american a citit cu atenție foaia de hârtie, preț de câteva secunde, apoi a dat din cap mulțumit. La scurt timp, a părăsit sala împreună cu Marco Rubio.

„Foarte aproape”, scria pe bileţel, potrivit unei fotografii a notei scrise de mână, realizată de fotoreporterul Associated Press Evan Vucci. „Trebuie să aprobaţi în curând o postare pe Truth Social, astfel încât să puteţi anunţa primul acordul”, i s-a transmis lui Trump pe bileţel.

„Israelul și Hamas au semnat prima fază a planului nostru de pace. Asta înseamnă că toți ostaticii vor fi eliberați foarte curând”, a scris Trump ulterior pe rețeaua lui de comunicare.

Anunțul său vine după câteva zile de negocieri desfășurate în Egipt, între Israel și Hamas, mediate de Statele Unite și Qatar.

Donald Trump, președintele SUA: „Tocmai am primit un bilet de la secretarul de stat în care mi se spune că suntem foarte aproape de o înțelegere în Orientul Mijlociu și că vor avea nevoie de mine destul de repede”.

