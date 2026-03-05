Potrivit unor surse, citate de Washington Post, administrația Trump ar încerca să mobilizeze grupările kurde împotriva regimului iranian, oferindu-le, în schimb, sprijin militar, inclusiv acoperire aeriană, în caz că vor fi atacate de forțele Teheranului.

Donald Trump: „Pe frontul de război ne descurcăm foarte bine, și asta ca să fiu modest. Aș spune - cineva a întrebat: pe o scară de la 1 la 10, cum ați evalua? Eu am spus că în jur de 15”.

Senatul american a votat împotriva unei măsuri care ar fi limitat puterea președintelui Trump de a ordona acțiuni militare în Iran. Potrivit Politico, Washingtonul ar fi pregătit pentru continuarea operațiunilor probabil până în septembrie, sau mai mult.

Trump a justificat declanșarea operațiunii „Furia epică” menționând amenințarea nucleară iraniană.

Donald Trump: „Este o națiune care a scăpat de sub control și ar fi folosit arma (n.r. nucleară) împotriva noastră dacă le-am fi permis, dacă am fi așteptat mai mult. Cred că dacă nu am fi acționat primii, ar fi făcut-o ei împotriva Israelului și apoi, dacă ar fi fost posibil, împotriva noastră”.

Karoline Leavitt, secretarul de presă al Casei Albe: „Teroriștii au pariat pe faptul că președintele Trump va fi ca mulți dintre predecesorii săi, că va vorbi doar și va refuza să își aplice liniile roșii clare, dar acest lucru s-a dovedit a fi o eroare de judecată catastrofală. Atunci când președintele Trump face o amenințare, el vorbește serios”.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a confirmat că un telefon primit de la premierul israelian Netanyahu - pe 23 februarie - a fost factorul decisiv care l-a determinat pe Trump să ordone atacuri militare în coordonare cu Israelul.

Netanyahu l-a sunat pe Trump pentru a-i spune că fostul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, se va întâlni cu principalii responsabili politici și militari pe 28 februarie. Și toți ar putea fi uciși cu o singură lovitură.

Karoline Leavitt: „Cred că a fost un element important în ceea ce privește cronologia, dar cred că președintele, înainte de acel apel telefonic, era deja convins că regimul iranian vrea să lovească obiective ale Statelor Unite și personalul nostru din regiune”.

Mai ales că Statele Unite vor să slăbească Iranul.

Elbridge Colby, subsecretar american al Departamentului de Război: „Sarcinile stabilite pentru Forțele Armate ale Statelor Unite sunt să distrugă și să diminueze capacitatea Iranului de a proiecta putere. Desigur, dacă asta contribuie la schimbarea regimului”.

Și, potrivit unor relatări neconfirmate, americanii ar putea ajuta diferite grupări kurde dispuse să lupte cu iranienii.

Reporter: „Administrația Trump ar lua în considerare, potrivit unor informații, înarmarea forțelor kurde, în speranța de a inspira o revoltă populară în Iran. Puteți comenta aceste informații?”

Karoline Leavitt: „Orice raport care sugerează că președintele ar fi fost de acord cu un astfel de plan este complet fals și nu ar trebui publicat.”