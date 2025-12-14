Cum a devenit satul lui Moș Crăciun un punct strategic al NATO la granița cu Rusia. Laponia, esențială pe flancul estic

Rovaniemi, orașul finlandez cunoscut drept „casa oficială” a lui Moș Crăciun, continuă să atragă în sezonul de iarnă turiști din întreaga lume. În acest sezon, însă, atmosfera de basm este însoțită de o prezență mai puțin obișnuită: militarii NATO.

În ultimele săptămâni, mii de soldați ai Alianței au trecut prin Rovaniemi, care găzduiește și o bază aeriană, pentru exerciții desfășurate la Rovajärvi, cea mai mare zonă de antrenament militar din Europa Occidentală. Poligonul se află la aproape 90 de kilometri de granița cu Rusia, arată The Guardian.

Rovaniemi are potențialul să devină un punct strategic pentru forțele terestre avansate ale NATO, parte a unui grup de luptă condus de Suedia, conceput pentru a descuraja o eventuală agresiune pe flancul estic al Alianței. Intensificarea activității militare are loc într-un context regional marcat de războiul din Ucraina și de tensiunile crescânde dintre Rusia și Occident.

Prezența armatei nu a trecut neobservată de turiști. Vizitatori din Marea Britanie și Germania au declarat că au fost surprinși să audă avioane militare în timp ce participau la excursii cu reni sau la activități dedicate Crăciunului. Pentru unii, experiența a fost o reamintire brutală a faptului că, în ciuda decorului festiv, Europa se află în plin conflict.

Un simbol al acestei suprapuneri între turism și securitate este Santa Park, una dintre cele mai populare atracții din zonă. Amenajat într-o cavernă săpată într-un deal, parcul funcționează și ca adăpost antiaerian pentru locuitorii orașului, o realitate care subliniază apropierea de granița rusă.

Tensiunile sunt alimentate și de declarațiile recente ale președintelui rus Vladimir Putin, care a afirmat că Rusia este „pregătită” pentru război, în condițiile blocajului negocierilor de pace cu Ucraina. În cazul unei invazii, frontiera de aproape 1.500 de kilometri dintre Finlanda și Rusia, dintre care aproape 400 se află în Laponia, este considerată una dintre rutele potențiale de atac.

Armata finlandeză avertizează că, odată încheiat războiul din Ucraina, Rusia ar putea muta mai multe trupe la granița cu Finlanda, consolidându-și prezența și infrastructura militară. Din acest motiv, autoritățile de la Helsinki susțin că pregătirea defensivă rămâne esențială.

Finlanda are o tradiție îndelungată a apărării naționale, participarea la apărare fiind prevăzută în Constituție. Aderarea la NATO, în 2023, a adus însă schimbări majore: o cooperare militară mai strânsă cu aliații și deschiderea unui nou centru de comandă NATO în Mikkeli, în sud-estul țării.

În timp ce turiștii se adună la Santa Claus Village pentru a-l întâlni pe Moș Crăciun sub ninsoare, la doar câțiva kilometri distanță, militari din Finlanda, Suedia, Marea Britanie și Polonia participă la exerciții de luptă în condiții arctice. Mesajul transmis este clar: chiar și în „orașul lui Moș Crăciun”, realitatea războiului din Europa se face simțită.

