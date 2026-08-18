Marţi, la sediul Dispecerului Energetic Naţional, a avut loc o reuniune a Comandamentului Energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Buşoi. În cadrul reuniunii, a fost analizată situaţia energetică la nivel naţional şi regional, precum şi evoluţiile prognozate pentru perioada următoare.

De asemenea, au fost analizate prognozele meteorologice pentru următoarele 10 zile, situaţia capacităţilor de producţie a energiei electrice, precum şi eventualele riscuri care ar putea afecta funcţionarea sistemului energetic naţional.

„În acest moment, situaţia energetică este sub control. Capacităţile de producţie disponibile funcţionează la capacitate maximă şi contribuie la compensarea indisponibilizării reactorului 2 al CNE Cernavodă. Începând de ieri, au fost repuse în funcţiune grupul 4 de la Rovinari, precum şi grupul de rezervă de la Paroşeni, contribuind astfel la creşterea capacităţilor disponibile pentru producerea de energie electrică", se menţionează în comunicat.

Pe ce bazează producția de energie electrică

Totodată, producţia de energie electrică pe bază de gaze naturale se menţine la un nivel ridicat, iar condiţiile meteorologice favorabile susţin o producţie bună din surse fotovoltaice.

„Aceste elemente, coroborate cu capacităţile de import disponibile, care se menţin în parametri normali, indică faptul că, cel puţin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce priveşte asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României. Autorităţile şi operatorii din sectorul energetic monitorizează în permanenţă evoluţia situaţiei şi capacitatea sistemului de a răspunde necesarului de consum, astfel încât să fie menţinută siguranţa şi stabilitatea Sistemului Energetic Naţional", se mai precizează în comunicat.

La reuniune au participat reprezentanţi ai Ministerului Energiei, Transelectrica şi ai Dispecerului Energetic Naţional, precum şi reprezentanţi ai principalilor producători şi distribuitori de energie electrică din România şi ai Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). De asemenea, au fost invitaţi reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale "Apele Române" şi ai Institutului Naţional de Meteorologie.