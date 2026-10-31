Judecători numiți de actuala majoritate parlamentară au decis suspendarea conducerii instanței. Poliția a fost mobilizată în jurul clădirii, iar șeful statului, pornit cu avionul spre Senegal, s-a întors de urgență la Varșovia.

Situația a escaladat după ce un grup de judecători aleși de actuala majoritate parlamentară a anunțat suspendarea președintelui Tribunalului Constituțional și a adjunctului său. Cei doi sunt asociați fostei guvernări conservatoare, conduse de partidul Lege și Justiție, aflat acum în opoziție.

Decizia a provocat proteste în fața instituției. Sute de manifestanți, inclusiv membri ai opoziției, au contestat măsura, pe care o consideră un abuz al actualei puteri pro-europene. Tensiunile au crescut după ce unii protestatari au escaladat gardul și au aruncat obiecte spre forțele de ordine. Poliția a intervenit și a reținut mai multe persoane.

În mijlocul confruntării a ajuns și președintele Karol Nawrocki, om politic din tabăra conservatoare. Aflat în avion, în drum spre Senegal, a decis să revină de urgență la Varșovia. S-a dus direct la sediul Tribunalului Constituțional și a intrat în clădire, deși o judecătoare a încercat să-l oprească. Circumstanțele exacte ale incidentului nu au fost stabilite. Șeful statului a ajuns în sediul Tribunalului, însoțit de șeful Curții Supreme, și a rămas acolo până înspre dimineață. A contestat public legitimitatea judecătorilor care au preluat conducerea instituției.

Între timp, ambasadorul Poloniei la București și-a dat demisia. Diplomatul a anunțat decizia printr-o postare pe platforma X și a acuzat o încercare ilegală de preluare a Tribunalului Constituțional. Și ambasadorul Poloniei la Beijing a luat aceeași decizie.

Conflictul are însă rădăcini mai vechi. Disputa privind independența justiției durează de mai bine de zece ani, de când partidul conservator Lege și Justiție a ajuns la putere și a modificat sistemul judiciar. Reformele au provocat tensiuni cu instituțiile europene, care au avertizat asupra riscurilor pentru statul de drept.

După revenirea la guvernare, în 2023, premierul Donald Tusk a promis să repare sistemul judiciar. Însă reformele s-au lovit de opoziția președinților apropiați de Partidul Lege și Justiție.

Conflictul s-a intensificat după alegerea lui Karol Nawrocki în funcția de președinte, anul trecut.

În timp ce opoziția vorbește despre o lovitură de stat și acuză guvernul că încearcă să preia ilegal controlul asupra justiției, premierul Donald Tusk respinge acuzațiile și susține că măsurile sunt necesare pentru restabilirea statului de drept.

În prezent, două tabere revendică autoritatea asupra Tribunalului. Bogdan Święczkowski respinge suspendarea și susține că instituția a fost preluată ilegal. De cealaltă parte, judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska, aleasă de actuala majoritate parlamentară, a anunțat că preia conducerea instanței.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, a convocat o ședință de urgență cu partidele parlamentare.