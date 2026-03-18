Declarațiile sale vin după ce statul insular, condus de comuniști și cu o populație de aproximativ 10 milioane de oameni, a reușit marți seara să reconecteze parțial rețeaua electrică, după o pană de curent la nivel național care ar fi durat peste 29 de ore.

Operatorul rețelei electrice din Cuba, UNE, a anunțat pe rețelele sociale că restabilește treptat electricitatea în toate provinciile și orașele din țară, fără a oferi detalii suplimentare despre cauza colapsului sistemului energetic.

Țara, situată la doar 90 de mile de Florida, se confruntă în prezent cu cea mai dificilă perioadă de la prăbușirea Uniunii Sovietice.

Statele Unite au impus o blocadă petrolieră asupra Cubei din ianuarie, la scurt timp după ce aliatul său și principal furnizor de petrol, președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a fost capturat într-o operațiune militară.

Donald Trump a blocat practic accesul Cubei la petrolul venezuelean, a calificat guvernul de la Havana drept „o amenințare neobișnuită și extraordinară” și a promis să impună tarife oricărei țări care furnizează petrol insulei.

În ultimele zile, Trump a vorbit în mod repetat despre posibilitatea unei „preluări prietenoase” a Havanei, sugerând că SUA ar putea viza Cuba după războiul din Iran. De asemenea, a afirmat că ar putea face „orice” dorește în privința țării și că ar avea „onoarea” de a „prelua Cuba”.

Miguel Díaz-Canel a criticat dur aceste declarații într-o postare pe rețelele sociale.

„Intenționează să anunțe planuri de a prelua țara, resursele, proprietățile și chiar economia pe care încearcă să o sufoce pentru a ne forța să cedăm”, a scris acesta.

„Aceasta este singura explicație pentru războiul economic dur purtat ca pedeapsă colectivă împotriva întregului popor. În fața celui mai rău scenariu, #Cuba are o singură certitudine: orice agresor extern va întâmpina o rezistență neclintită”, a adăugat el.

Președintele Cubei a confirmat și existența unor discuții între guvernul său și administrația Trump săptămâna trecută, dar a avertizat că un eventual acord va necesita timp.