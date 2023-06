Cu ce s-a ales Prigojin după rebeliunea pornită în Rusia. A oprit brusc marșul spre Moscova după negocieri cu Lukașenko

După o zi în care au înaintat spre Moscova, coloanele mercenarilor ruși au fost oprite și întoarse din drum de Evgheni Prigojin, la finalul unor negocieri intense cu liderul belarus Lukashenko.

La fel de neașteptat, condițiile nu sunt deloc favorabile grupării Wagner: Prigojin trebuie să meargă în exil în Belarus, în timp ce mercenarii care nu au participat la rebeliune pot să semneze contracte cu Ministerul rus al Apărării. Ceilați... sunt doar iertați.

În plus, se pare că Prigojin nu a obținut nici eliminarea Ministrului Apărării, Serghei Șoigu, unul dintre scopurile principale ale acțiunii sale.

Liderul grupării Wagner, Evgheni Prigojin, a făcut surprinzătorul anunț în jurul orei 20 și 30 de minute. Atunci, unitățile Wagner erau deja intrate în regiunea Moscova, la aproximativ 200 de kilometri de Kremlin. Drumul convoaielor era blocat de unități ale poliției moscovite, slab pregătite și cu echipamente modeste, care nu ar fi avut nicio șansă în fața experimentaților mercenari Wagner. Decizia lui Prigojin a fost cu atât mai surprinzătoare.

Evgheni Prigojin, șeful grupării Wagner: „A venit momentul când ar putea avea loc vărsare de sânge. Conștienți de toată responsabilitatea pe care am avea-o pentru vărsarea de sânge rusesc, de ambele tabere, am decis să întoarcem convoaiele și să revenim în tabere, conform planului."

În localitățile ocupate de militanții Wagner au început pregătirile de plecare. În Rostov, vestea a fost primită cu bucurie pe străzi. Localnici s-au îmbrățișat cu mercenarii, au aplaudat și au făcut poze alături de ei.

Din puținele informații existente, Evgheni Prigojin ar fi negociat ore întregi cu liderul belarus Alexandr Lukașenko o metodă de a pune capăt rebeliunii și marșului spre Moscova. Dar concesiile obținute par mult sub ceea ce și-ar fi dorit Prigojin.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Vreți să știți ce se va întâmpla cu Evgheni Prigojin? Dosarul penal deschis pe numele lui va fi închis, iar el va pleca în Belarus."

Se pare că Prigojin nu ar fi obținut schimbarea din funcție a ministrului Apărării, Serghei Șoigu, și a șefului de stat major al Armatei ruse, Valeri Gherasimov - tocmai motivul pentru care liderul Wagner ar fi declanșat insurecția.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Aceste probleme sunt prerogativul exclusiv al comandantului suprem (Putin), potrivit Constituției Federației Ruse, și din acest motiv ar fi fost greu ca asemenea subiecte să fie discutate în timpul negocierilor."

Cât despre mercenarii Wagner... aceștia se vor întoarce în taberele lor. Cei care vor dori, vor putea să încheie contracte cu Ministerul Apărării. Este vorba despre cei care nu au luat parte la acest marș.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului: „Cât despre ceilalți luptători, nimeni nu o să-i tragă la răspundere, ținând cont de meritele lor de pe front. Am avut mereu respect pentru actele lor de eroism și le vom păstra mereu acest respect."

De cealaltă parte, Prigojin s-a declarat satisfăcut de rezultatele operațiunii sale.

Evgheni Prigojin, șeful grupării Wagner: „Au vrut să desființeze gruparea Wagner. Am plecat în "marșul pentru justiție" pe 23 iunie. În 24 de ore, am ajuns până la 200 de kilometri de Moscova. În tot acest timp, nu am pierdut nicio picătură din sângele războinicilor noștri."

În acest timp, pe șoselele spre Moscova, angajații de la drumuri au început deja să repare spărturile făcute în asfalt cu doar câteva ore înainte, ca să împiedice înaintarea blindatelor Wagner. Iar unitățile desfășurate de ministerul de interne de la Moscova au fost retrase în baze. Pe străzile capitalei ruse, unii spun că nici nu au luat în seamă evenimentele de sâmbătă.

Localnic: „Habar nu am (ce s-a întâmplat). Am stat departe de știri. Încerc să nu mă uit, țin la sănătatea mea mintală.”

Reporter: „Înseamnă că nici nu știți ce s-a întâmplat astăzi?”

Localnic: „Am aflat de la voi că (Prigojin) a trimis trupe. Din nefericire, am aflat și că nu sunt trupe mai deloc în fața lui. Sau, poate, din fericire."

Alții... au criticat inițiativa lui Prigojin.

Localnic: „Mi-a plăcut ce spunea înainte și ceea ce făcea, dar consider că ceea ce a făcut acum e trădare, pentru că s-a ridicat împotriva noastră în asemenea vremuri. Cred că e ceva greșit și că e vorba doar despre ambițiile sale politice personale."

Desfășurarea evenimentelor e cu atât mai surprinzătoare cu cât... cu câteva ore înainte, militanții Wagner au avut mai multe ciocniri cu armata rusă. Mai multe elicoptere de asalt, un avion de bombardament și unul de transport au fost distruse de militanții Wagner. Iar președintele Putin făcea declarații extrem de dure, care nu mai lăsau loc de împăcare între Kremlin și gruparea Wagner.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Ma adresez celor care, prin înșelăciune ori amenințări, s-au lăsat tărâți în aventura criminală a răzmeriței armate. Vom apăra poporul și statul de orice amenințări, inclusiv de trădare internă. Pentru că avem de-a face cu o trădare. Ambiții exorbitante și interese personale au dus la această trădare."

Mesajul lui Putin era adresat vechiului său prieten și tovarăș în fărădelegi, Evgheni Prigojin. Care i-a răspuns însa direct și sfidător, fapt de neconceput pentru societatea rusă, sufocată de represiune și autocenzură.

Evgheni Prigojin, șeful grupării Wagner: „Despre trădarea de patrie, președintele se înșală profund. Noi suntem patrioți ai Rusiei! Am luptat și luptăm și acum pentru Rusia. Și nimeni nu are de gând – așa cum au cerut președintele, FSB sau oricine altcineva – să-si recunoască vreo vinovăție, pentru că nu vrem ca țara noastră să mai trăiască în corupție, minciună și birocrație."

Toată povestea cu așa-zisa rebeliune a afectat și mai mult imaginea lui Vladimir Putin.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Omul de la Kremlin este, evident, foarte fricos și se ascunde, probabil, pe undeva. Sunt sigur că nu mai este în Moscova. Dă telefoane, cere lucruri... Dar știe de ce se teme, pentru că el singur a dat naștere acestei amenințări."

Marșul mercenarilor Wagner a provocat panică la Kremlin. Mai mulți oligarhi și chiar unul dintre prim-miniștrii adjuncți au fugit sâmbătă din țară. În afara Rusiei, Polonia și-a pus forțele armate în alertă, în timp ce Estonia și Letonia au întărit securitatea la granițe.

Sursa: Pro TV Etichete: , , Dată publicare: 25-06-2023 07:54