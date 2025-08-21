Criză de benzină în Rusia. Șoferii stau la cozi „kilometrice” ca să alimenteze. VIDEO

21-08-2025 | 21:19
X // NOELREPORTS

Mai multe regiuni din Rusia și din teritoriile ucrainene ocupate se confruntă cu o criză de benzină, pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor rusești și al creșterii sezoniere a cererii.

autor
Sabrina Saghin

Pentru a evita penuria în perioada vacanțelor și a recoltării, Moscova a interzis exporturile de benzină începând cu 28 iulie, transmite Reuters.

Unii actori din piață avertizează însă că măsura nu va fi suficientă pentru a preveni o criză a combustibilului. Situația este agravată de blocaje logistice, stocuri interne reduse și lucrări de mentenanță la rafinării.

În plus, din august, Ucraina a atacat mai multe rafinării rusești – printre care Novokuibyshevsk, Syzran, Ryazan și Volgograd – ca ripostă la bombardamentele Moscovei cu rachete și drone.

În noaptea de miercuri spre joi, dronele ucrainene au atacat rafinăria Novoshakhtinsk, provocând explozii puternice, a anunțat statul-major de la Kiev. Ucraina a vizat și un depozit de combustibili din regiunea Voronej, iar forțele speciale au raportat distrugerea unui tren cu cisterne pline în Crimeea.

Cozi uriașe la benzinării în estul Rusiei

În regiunea Primorye, din extremul est al Rusiei, șoferii se confruntă cu cozi de kilometri la benzinării pentru a-și alimenta mașinile. Autoritățile pun situația pe seama numărului mare de turiști veniți în zonă.

Pe rețelele de socializare au circulat imagini din mai multe regiuni, unde se văd benzinării aglomerate și cozi uriașe la pompe.

Compania petrolieră NNK a declarat că numeroase cisterne cu benzină au rămas blocate între trei și șase ore în trafic, din cauza lucrărilor de reparații la drumuri, potrivit presei locale.

La rândul său, Yevgeny Balitsky, guvernatorul instalat de Moscova în regiunea Zaporojie, aflată în mare parte sub ocupație rusă, a afirmat joi că vânzările de benzină cu amănuntul întâmpină dificultăți, pe fondul cererii record și al lucrărilor de mentenanță la rafinării.

„Situația este obiectivă”, a declarat el, precizând că în regiunea Zaporojie penuria de combustibil este amplificată de probleme logistice și de riscul permanent ca trenurile care transportă carburanți să fie atacate.

La rândul său, Serghei Aksyonov, liderul instalat de Moscova în Crimeea, a admis și el existența dificultăților legate de aprovizionarea cu combustibil, într-un interviu acordat săptămâna aceasta unei televiziuni locale.

Vrei să ți le structurez și cu subtitluri de tip „declarație oficială / recunoașterea problemelor în Crimeea”?

„Este o situație obiectivă, care ar putea dura încă o lună”, a spus el, adăugând că problema nu va fi rezolvată complet până la sfârșitul conflictului.

Sursa: Reuters

Dată publicare: 21-08-2025 20:55

