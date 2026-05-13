Cristi Chivu, discurs emoționant în fața președintelui Italiei înainte de finala Cupei, transmisă live pe VOYO. VIDEO

Întâlnirea privată a avut loc la Palatul Quirinale, în prezența președintelui și directorului executiv Giuseppe Marotta, a reprezentanților grupului Oaktree, a conducerii clubului, a antrenorului Cristian Chivu și a jucătorilor, potrivit Inter.

Ceremonia s-a desfășurat în Salone delle Feste, sala centrală a palatului prezidențial, unde a avut loc tradiționalul schimb de cadouri, în prezența ministrului Sportului și Tineretului, Andrea Abodi, a președintelui CONI, Luciano Buonfiglio, și a președintelui Ligii Serie A, Ezio Simonelli. Giuseppe Marotta i-a oferit președintelui Mattarella un tricou personalizat al lui Inter.

În cadrul întâlnirii, antrenorul nerazzurrilor, Cristian Chivu, a susținut și un discurs special:

„Bună ziua, domnule președinte, și bună ziua tuturor celor prezenți aici astăzi. Vă mulțumim pentru invitația într-un loc atât de simbolic precum Palatul Quirinale. Domnule președinte, nu sunteți doar cel mai înalt reprezentant al Republicii Italiene, rol pe care îl îndepliniți cu multă dedicare și distincție, ci și un om care întruchipează valorile sportului. În numele jucătorilor mei, al conducerii, al clubului și al meu personal, este o mare onoare să fim aici astăzi pentru a celebra finala unei competiții atât de prestigioase precum Cupa Italiei, în care mâine seară vom întâlni Lazio pe Stadionul Olimpic.

Republica Italiană recunoaște valoarea educațională și socială a sportului. Pentru noi, faptul că suntem aici astăzi reprezintă și o mare responsabilitate, deoarece, ca antrenori și sportivi, avem datoria de a transmite valori importante și de a fi un exemplu pentru numeroșii tineri care ne susțin cu enormă pasiune. Miercuri seară, atât Lazio, cât și noi, vom face tot posibilul pentru a onora această competiție prestigioasă, oferind tot ce avem mai bun în speranța de a aduce acasă acest trofeu important. Vă mulțumesc foarte mult.”