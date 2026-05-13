Cristi Chivu, discurs emoționant în fața președintelui Italiei înainte de finala Cupei, transmisă live pe VOYO. VIDEO

Înaintea finalei Cupei Italiei dintre Inter Milan și Lazio, programată miercuri, 13 mai, de la ora 21:00 CEST, pe Stadionul Olimpic din Roma, cele două finaliste au fost primite, conform tradiției, de președintele Republicii Italiene, Sergio Mattarella.

Ioana Andreescu

Întâlnirea privată a avut loc la Palatul Quirinale, în prezența președintelui și directorului executiv Giuseppe Marotta, a reprezentanților grupului Oaktree, a conducerii clubului, a antrenorului Cristian Chivu și a jucătorilor, potrivit Inter.

Ceremonia s-a desfășurat în Salone delle Feste, sala centrală a palatului prezidențial, unde a avut loc tradiționalul schimb de cadouri, în prezența ministrului Sportului și Tineretului, Andrea Abodi, a președintelui CONI, Luciano Buonfiglio, și a președintelui Ligii Serie A, Ezio Simonelli. Giuseppe Marotta i-a oferit președintelui Mattarella un tricou personalizat al lui Inter.

În cadrul întâlnirii, antrenorul nerazzurrilor, Cristian Chivu, a susținut și un discurs special:

„Bună ziua, domnule președinte, și bună ziua tuturor celor prezenți aici astăzi. Vă mulțumim pentru invitația într-un loc atât de simbolic precum Palatul Quirinale. Domnule președinte, nu sunteți doar cel mai înalt reprezentant al Republicii Italiene, rol pe care îl îndepliniți cu multă dedicare și distincție, ci și un om care întruchipează valorile sportului. În numele jucătorilor mei, al conducerii, al clubului și al meu personal, este o mare onoare să fim aici astăzi pentru a celebra finala unei competiții atât de prestigioase precum Cupa Italiei, în care mâine seară vom întâlni Lazio pe Stadionul Olimpic.

Republica Italiană recunoaște valoarea educațională și socială a sportului. Pentru noi, faptul că suntem aici astăzi reprezintă și o mare responsabilitate, deoarece, ca antrenori și sportivi, avem datoria de a transmite valori importante și de a fi un exemplu pentru numeroșii tineri care ne susțin cu enormă pasiune. Miercuri seară, atât Lazio, cât și noi, vom face tot posibilul pentru a onora această competiție prestigioasă, oferind tot ce avem mai bun în speranța de a aduce acasă acest trofeu important. Vă mulțumesc foarte mult.”

Finala Cupei Italiei este programată miercuri (13 mai) la Roma. Protagonistele sunt Lazio și Inter Milano, iar marele duel pe de Stadio Olimpico va fi în direct și în exclusivitate pe VOYO, de la ora 22:00.

Interul lui Cristi Chivu va păși pe gazonul de pe Stadio Olimpico din postura de campioană a Italiei, după un sezon fabulos în Serie A. Acum, tehnicianul român și elevii săi pot cuceri eventul în acest sezon, mai ales că în etapa precedentă de campionat a învins-o chiar pe Lazio, în „Cetatea Eternă”, scor 3-0. 

Așadar, Inter s-a calificat în ultimul act al Cupei Italiei după ce a învins Como, după retur intens, scor 3-2 (în tur, 0-0). De partea cealaltă, gruparea romană a avut parte de o semifinală greoaie. Lazio a trecut în dublă manșă de Atalanta după 2-2 în tur, 1-1 (2-1 d.l.d.) în retur.

Finala Cupei Italiei, Lazio - Inter, în direct și în exclusivitate pe VOYO

Dacă în urmă cu câteva zile Interul a defilat în fața lui Lazio, pe Olimpico, acum Cristi Chivu a spus că va fi un meci diferit.

„Sunt două meciuri diferite, când joci la interval scurt cu aceeaşi echipă apar capcane. Poţi crede că după sâmbătă totul e uşor. Trebuie să fim modeşti, să avem atitudinea corectă, conştienţi că am meritat titlul şi această finală, care trebuie onorată cum se cuvine.

