Campioană virtuală în Serie A, Inter şi-a respectat blazonul la Roma, cu Lazio, şi a deschis scorul în minutul 6, prin Lautaro Martinez. În minutul 39, Lautaro a pasat decisiv pentru Petar Sucic, care a majorat diferenţa în favoarea oaspeţilor.

În partea secundă, lazialii au rămas în zece, după eliminarea lui Romagnoli, din minutul 59 – cartonaş schimbat de VAR după o intervenţie dură, iar Henrikh Mkhitaryan a închis tabela în minutul 76.

Lazio – Inter s-a terminat 0-3, iar elevii lui Chivu au ajuns la 27 de victorii şi 85 de puncte, fiind prima în clasamentul din Serie A. Lazio e pe 8, cu 51 de puncte.

Inter Milano și Cristi Chivu, noii campioni ai Italiei

Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, a devenit matematic campioana Italiei, cu trei etape înainte de finalul sezonului. „Nerazzurri” s-au impus, duminică, în fața Parmei, scor 2-0, în cea de-a 35-a rundă din Serie A.

Inter Milano va primi cel de-al 21-lea trofeu de campioană a Italiei, după un sezon 2025/2026 de vis alături de tehnicianul Cristi Chivu.

Pentru Chivu, este primul trofeu ca antrenor la seniori. El a mai câştigat titlul în Italia cu Inter în 2008, 2009 şi 2010, ca fotbalist.

Pentru Inter titlul vine la doi ani după precedentul.