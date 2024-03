Cum arată bărbatul care locuiește în Orașul 40. Este unul din cele mai radioactive locuri de pe planetă, după Cernobîl VIDEO

Vakil Batirshin suferă de noduli limfatici masiv umflați, despre care se spune că sunt cauza unei boli legate de radiații. El locuiește în Ozersk, cunoscut sub numele de Orașul 40 în Rusia, care a fost construit în secret în jurul uriașei centrale nucleare Mayak de către sovietici, în 1946, scrie Daily Star.

Interview with a Russian man called Vakil Batirshin who suffers from massively swollen lymph nodes caused by a radiation-related illness. pic.twitter.com/Kr0N14i3MF