Coșmarul unei femei care și-a găsit apartamentul devastat după ce o familie a locuit ilegal în el timp de doi ani, în Franța

O proprietară de 79 de ani din Franța a reușit, după aproape doi ani de tensiuni și demersuri anevoioase, să își elibereze apartamentul ocupat ilegal. Problemele de sănătate o obligaseră să suspende închirierea unei locuințe ce îi suplimenta pensia.

Din toamna anului 2023, locuința a fost ocupată abuziv de o familie cu copii mici, considerată vulnerabilă, ceea ce a dus la suspendarea ordinului de evacuare, scrie Le Figaro.

Cazul a fost ”deblocat” abia pe 29 iulie, după un proces legal îndelungat. Apartamentul din cartierul Dalby a fost eliberat, iar fiica proprietarei — care i-a fost alături mamei sale pe tot parcursul acestei perioade dificile — spune că, în cele din urmă, lucrurile s-au încheiat cu bine.

„A fost stresant, dar s-a terminat destul de bine”, a declarat ea.

Locuința, moștenită de femeie de la tatăl său, reprezenta o sursă importantă de venit. În absența unui chiriaș, apartamentul a fost ocupat ilegal de o familie de migranți din Guineea, sprijinită de unele ONG-uri. Prefectura Loire-Atlantique a confirmat evacuarea și a precizat că, în urma unei medieri cu avocații părților implicate, ocupanții au părăsit locuința și au fost cazați temporar într-un hotel.

Apartamentul, într-o stare deplorabilă

La momentul recuperării, apartamentul se afla într-o stare deplorabilă: mizerie generalizată, improvizații periculoase la instalația electrică, un boiler electric instalat lângă centrala pe gaz și chiar un vecin care își trăgea curentul prin fereastră.

„Un calorifer desprins era pe punctul de a lua foc”, a relatat fiica proprietarei, îngrijorată de siguranța întregii clădiri. Estimările pentru reparații depășesc 6.000 de euro, mai ales că, în plină vară, găsirea unor meșteri disponibili este o provocare.

În timpul unei inspecții oficiale alături de un executor judecătoresc, fiica s-a confruntat direct cu ocupanții, care încă nu finalizaseră mutarea. „Nu aș dori nimănui să treacă prin așa ceva. Să fii perfect în dreptul tău, dar să te afli în fața unei familii aflate într-o situație disperată... E greu pentru toată lumea: ocupanți, proprietar, vecini, autorități.”

O asociație cunoscută pentru sprijinul acordat migranților a fost acuzată că ar fi susținut ocuparea ilegală a apartamentului. Într-un comunicat emis în luna iunie, ONG-ul a respins acuzațiile privind implicarea directă în acțiune, însă a recunoscut că a oferit sprijin familiei în diverse demersuri administrative.

Consilierul Foulques Chombart de Lauwe a criticat dur primăria pentru lipsa de reacție și pentru decizia de a menține finanțarea acordată asociației, acuzând administrația că a ignorat complet nedreptatea suferită de proprietară.

