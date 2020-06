Coronavirusul a făcut mai multe victime în SUA decât ultimele 4 războaie la un loc

Pandemia nu-și slăbește deloc strânsoarea asupra americanilor. Desi reprezintă doar 4% din populația lumii, Statele Unite au deja un sfert din numărul total al îmbolnăvirilor de COVID-19.

Până acum, virusul a ucis aproape 130 de mii de americani, mai mulți decât victimele a patru războaie luate împreună: Coreea, Vietnam, Irak și Afganistan.

Pe de altă parte, o companie americană de biotehnologie anunța rezultate preliminare încurajatoare pentru proiectul său de vaccin. Sistemul imunitar a 94% dintre cei 40 de voluntari a avut reacția scontată.

Jerome Adams, chirurg: „Aplicăm distanțarea socială și alte strategii pentru a aplatiza curba ori o ținem tot așa și sfârșim că Italia?”

Prin martie-aprilie, americanii erau speriați de medici cu perspectiva ca țara să devină noua Italie. S-a dovedit însă că era o comparație optimistă. Statele Unite au ajuns mult mai rău.

Dr. Ashish Jha, director al Institutului de Sănătate Harvard: „Chiar dacă am închis țara devreme, nu am avut o strategie coerentă și consistentă. N-am testat cât era nevoie. Și am redeschis mult prea devreme și prea mult. În SUA avem un președinte și un guvern federal care au lăsat deciziile la latitudinea responsabililor locali. I-au lăsat pe cont propriu.”

Doctorul Walter Ricciardi a consiliat guvernul de la Roma de-a lungul crizei.

Ben Wedeman, corespondent CNN: „De ce nu au învățat americanii din lecțiile Italiei?”

Dr. Walter Ricciardi, consilier: „În SUA sunt unii dintre cei mai buni cercetători și medici din lume. Dar cred că factorii de decizie au subestimat severitatea bolii.”

În Statele Unite, din est, epicentrul pandemiei s-a mutat către sudul şi vestul ţării.

Dr. Sanjay Gupta, corespondent CNN: „Din nou suntem cu toții vulnerabili. E ca și cum ai avea cancer și faci chimioterapie. Dar întrerupi tratatamentul la mijloc și te superi că n-ai scăpat de cancer.”

Situaţia cea mai gravă este în Texas, Arizona şi Florida. Aceste state federale raportează, zilnic, același număr de îmbolnăviri pe care îl anunța New York, la începutul crizei sanitare.

Dr. Peter Hotez: „Dacă proiecția este corectă, în Houston vom sări de la 1.000 de cazuri pe zi la 4.000. Niciun sistem medical din lume n-ar putea face față.”

Până acum 16 state au oprit relaxarea și chiar au revenit la restricțiile inițiale.

Doug Ducey, guvernator Arizona: „Ne așteptăm ca săptămâna viitoare cifrele să fie și mai rele. Arizona e în pauză. Ordinul executiv de astăzi închide barurile, sălile de sport, sălile de cinema, parcurile acvatice și piscinele.”

Dee Margo, primar El Paso, Texas: „46% dintre cei nou infectați au 20 -30 de ani. Și considerăm că ăsta e rezultatul direct al frecventării barurilor.”

Cercetătorul american Rich Davis a făcut un experiment simplu prin care a demonstrat cât de mult ne protejează masca. A strănutat, a cântat, a vorbit și a tușit spre un mediu de cultură cu și fară mască.

Imaginile postate pe Twitter arata unde au aterizat picăturile de saliva și aerosolii.

În Texas, spitalele sunt deja supraaglomerate. Foarte mulți pacienți sunt intubați și trecuți pe ventilare mecanică.

În ultimele trei săptămâni, am avut mai multe internări și pacienți cu forme grave decât în precedentele 10 săptămâni.

Ca să suplinească lipsa paturilor, o sală imensă, folosită de obicei pentru conferinţe, dar şi o parte a unui stadion vor fi transformate în spitale de campanie.

Joseph Varon, medic: „În Houston sunt două tipuri de pacienţi: cei care au COVID şi cei care o să aibă COVID. Ca medic, grija mea e să nu se îmbolnăvească toţi odată şi cam aşa stau lucrurile în prezent. Sunt foarte mulţi şi asta îi va costa viaţa, pentru că nu avem suficiente resurse. COVID este o boală foarte schimbătoare. Ce ştiam cu câteva luni în urmă, nu mai e valabil acum. Felul în care tratăm pacienţii cu 2 luni în urmă este complet diferit faţă de ce fac acum.”