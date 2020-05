Coronavirus în lume, 18 mai. Medicii din Belgia i-au întors spatele premierului, în semn de protest

Italia intră de astăzi în cea de-a doua fază a revenirii la o oarecare normalitate. Multe dintre restricții vor fi Astfel, barurile, restaurantele și saloanele de înfrumusețare își așteaptă din nou clienții.

Italia intră de astăzi în cea de-a doua fază a revenirii la o oarecare normalitate. Multe dintre restricții vor fi

Astfel, barurile, restaurantele și saloanele de înfrumusețare își așteaptă din nou clienții.

Duminică, Italia a raportat cel mai mic număr de decese şi îmbolnăviri de la începutul pandemiei. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi în Spania şi Marea Britanie.

În schimb, premierul belgian a avut parte de o primire neprietenoasă la un spital din Bruxelles. Medicii şi asistentele i-au întors spatele.

Să bei o cafea sau să savurezi o pizza într-un restaurant ori la o terasă este din nou posibil de luni în Italia. Peisajul însă nu va fi la fel ca înainte de pandemie. Proprietarii au de urmat anumite reguli impuse de autorităţi. Mesele trebuie aranjate astfel încât între clienţi să fie o distantă de cel puţin un metru şi, pentru o mai bună protecţie, trebuie să existe separatoare din plexiglas. Tot de luni îşi deschid porţile şi muzeele şi bisericile din Peninsulă.

Citește și Șapte cadre medicale și patru pacienți de la SJ de Urgență Buzău, infectați cu noul coronavirus

Giuseppe Conte, premierul Italiei: "Călătoriile dintr-o regiune în alta sunt posibile din motive deja cunoscute, cum ar fi necesitățile legate de muncă sau urgențele majore, legate de sănătate. Aceste călătorii intraregionale vor rămâne limitate până pe 3 iunie."

Premierul italian a mai spus că vrea garanţii suplimentare din partea forurilor fotbalistice înainte de a decide reluarea meciurilor.

Pe de altă parte, pentru şefa guvernului belgian, vizita la un spital din Bruxelles nu a decurs aşa cum s-a aşteptat. Infirmierii şi alte cadre medicale s-au aliniat la intrarea în instituţie şi, pe măsură ce trecea coloana oficială, i-au întors ostentativ spatele. Angajaţii au protestat astfel față de lipsa echipamentelor de protecţie şi împotriva decretelor oficiale care îi obligă să lucreze în cazul în care criza de COVID-19 o cere.

Sophie Wilmès, premierul Belgiei: "A fost expresia unei neliniști, a unei nevoi de dialog. Și a existat această întâlnire, în care am avut un dialog de pe ambele părți ale mesei. Cred că acest lucru este fundamental. Trebuie să poți asculta când lucrurile nu stau bine şi uneori trebuie să poți explica acest lucru."

Belgia a fost lovită dur de pandemie - are aproape 10.000 de morţi şi peste 55.000 de persoane infectate. Dar ritmul îmbolnăvirilor pare să fi încetinit şi autorităţile încep să ridice restricţiile.

Spania a înregistrat duminică cel mai mic număr de decese din ultimele două luni, de când a fost instituită starea de urgentă.

Fernando Simon, Grupul de urgenţă: "Avem un număr foarte scăzut de decese, sub 100, adică 87 de morţi. Pentru prima dată de foarte mult timp, am ajuns la sub 100. În acest caz, este greu de observat "efectul de weekend", dar este posibilă o întârziere a datelor şi acestea trebuie revizuite în următoarele zile."

În vârful pandemiei, Spania a semnalat şi 900 de decese zilnic. Numărul total al infectărilor a ajuns la aproape 278 de mii.