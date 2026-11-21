Șoferul, un român în vârstă de 45 de ani, nu a putut explica de unde provin banii și nici cui aparțin. Polițiștii au confiscat suma și au deschis o anchetă pentru suspiciune de spălare de bani, potrivit BR24.

Potrivit poliției, agenții au găsit teancurile de bani în portbagajul autoturismului, în timpul unui control pe autostradă. Șoferul nu avea asupra sa documente sau alte dovezi care să justifice proveniența sumei.

Banii au fost confiscați, iar cazul a fost preluat de structura specializată în investigarea infracțiunilor economice din cadrul Poliției Judiciare din Passau. După încheierea verificărilor, bărbatul a fost lăsat să plece. Ancheta continuă.

Tot mai multe descoperiri de bani pe autostrada A3

Astfel de cazuri nu sunt izolate. Polițiștii descoperă în mod repetat sume mari în timpul controalelor de pe autostrăzile din regiunile Bavaria Inferioară și Palatinat Superior. Uneori, valorile ajung chiar la milioane de euro.

Autoritățile explică numărul mare de descoperiri prin importanța autostrăzii A3, care leagă Belgia și Olanda de sud-estul Europei, traversând Germania. Fiind una dintre principalele rute de tranzit de pe continent, șoseaua se află în atenția polițiștilor, care efectuează frecvent controale.

Autoritățile pot confisca mai ușor bunurile cu proveniență suspectă

Atunci când descoperă bani sau aur a căror proveniență ridică suspiciuni, anchetatorii le pot cere persoanelor implicate să demonstreze că au fost obținute în mod legal.

Din 2017, autoritățile judiciare din Germania au la dispoziție instrumente care le permit să confiște mai ușor bunurile despre care există suspiciuni că provin din activități ilegale.

Lupta împotriva criminalității organizate urmează să fie intensificată. Potrivit planurilor Guvernului german, autoritatea vamală și Oficiul Federal de Investigații Criminale (BKA) vor putea accesa reciproc bazele de date și vor folosi inteligența artificială pentru a analiza informațiile.