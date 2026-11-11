Coreea de Sud a transmis Ucrainei că respectarea acordurilor este o condiţie fundamentală pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale, o referire la disputa declanşată între cele două ţări după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a încălcat în septembrie un acord de confidenţialitate prin dezvăluirea transferului către Seul a doi prizonieri de război nord-coreeni capturaţi de forţele ucrainene în luptele din provincia rusă Kursk, relatează miercuri agenţia EFE, citată de Agerpres.

Mesajul a fost transmis de ministrul de externe sud-coreean Cho Hyun, la o întâlnire cu omologul său ucrainean Andrii Sîbiga pe marginea reuniunii miniştrilor de externe ai ţărilor G7 desfăşurată la Paris.

Ministrul sud-coreean „a subliniat că respectul reciproc şi încrederea între ţări, precum şi respectarea cu bună-credinţă a acordurilor, constituie condiţii fundamentale pentru dezvoltarea relaţiilor bilaterale", potrivit unui comunicat difuzat miercuri de biroul şefului diplomaţiei sud-coreene după discuţia cu omologul său ucrainean.

De asemenea, ministrul Cho Hyun şi-a exprimat dorinţa ca diversele probleme nerezolvate între cele două ţări să fie soluţionate în mod satisfăcător şi a reafirmat că Seulul îşi menţine poziţia de sprijin pentru Ucraina şi va continua să studieze măsuri pentru asistenţă umanitară şi reconstrucţie a acestei ţări.

La rândul său, ministrul Andrii Sîbiga a propus continuarea eforturilor diplomatice pentru a gestiona în mod stabil relaţiile bilaterale.

Tensiuni diplomatice după ce Zelenski a dezvăluit transferul în Coreea de Sud a doi nord-coreeni capturați în Ucraina

Disputa a început după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul susţinut la Adunarea Generală a ONU în septembrie, a dezvăluit transferul către Coreea de Sud a doi soldaţi nord-coreeni capturaţi în ianuarie 2025 în timp ce luptau în sprijinul armatei ruse.

Circa 15.000 de soldaţi nord-coreeni au participat alături de trupele ruse la luptele pentru eliberarea teritoriului din provincia rusă Kursk ocupat în august 2024 de trupele ucrainene. Cei doi soldaţi nord-coreeni transferaţi către Coreea de Sud au fost capturaţi de forţele ucrainene în timpul acestor lupte.

După dezvăluirea lui Zelenski, Seulul a acuzat Kievul că a încălcat un acord de confidenţialitate, apoi a considerat insuficiente scuzele din partea Ucrainei, care consideră că această chestiune este acum închisă.

Coreea de Sud şi-a rechemat ambasadorul de la Kiev pentru consultări la începutul lunii octombrie şi a anunţat ulterior retragerea parţială a personalului ambasadei sale din Ucraina, dar fără a-şi închide misiunea diplomatică.