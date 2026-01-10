Coproprietarul barului din Crans-Montana, unde au murit 40 de oameni în noaptea de Revelion, arestat. Ce trecut penal are

Jacques Moretti, coproprietar al barului Le Constellation din stațiunea elvețiană Crans-Montana, mistuit de flăcări în noaptea de Revelion, a fost plasat vineri în detenție preventivă.

Informația a fost confirmată de o sursă apropiată anchetei, citată de AFP.

Moretti și soția sa, Jessica Moretti, ambii cetățeni francezi și proprietari ai localului, au fost audiați vineri timp de peste șase ore de Ministerul Public din Sion, cantonul Valais. În incendiu 40 de persoane au murit și 116 au fost rănite.

După audieri, Jacques Moretti a fost scos din clădirea tribunalului într-o dubă a poliției, în timp ce soția sa a părăsit instituția însoțită de avocați, fără a fi reținută. Decizia autorităților de a nu-i aresta imediat pe proprietari după tragedie a fost intens criticată în spațiul public, relatează ANSA.

Potrivit presei franceze, Jacques Moretti, originar din Corsica, are antecedente penale în Franța, inclusiv o condamnare la închisoare pronunțată în octombrie 2008 pentru fapte legate de prostituție.

Tragedia a avut loc în contextul unei petreceri de Anul Nou. Vineri este zi de doliu național în Elveția în memoria victimelor.

