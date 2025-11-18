Copiii nu vor mai putea vorbi cu adulți necunoscuți pe Roblox. Platforma impune verificarea vârstei prin recunoaștere facială

18-11-2025 | 21:20
Roblox
Shutterstock

Copiii nu vor mai putea interacționa cu adulți necunoscuți pe platforma Roblox, ca parte a unui set extins de măsuri menite să protejeze utilizatorii tineri, scrie BBC.

Mihaela Ivăncică

Astfel, pentru a putea utiliza funcțiile de chat, utilizatorii vor trebui să treacă printr-o verificare a vârstei bazată pe tehnologia de recunoaștere facială, pe una dintre cele mai populare platforme de jocuri la nivel mondial.

Criticată în trecut pentru faptul că permite accesul tinerilor la conținut nepotrivit și interacțiunea cu adulți, Roblox a început să adopte măsuri suplimentare pentru a limita aceste riscuri. În martie, Dave Baszucki, CEO-ul companiei, a declarat pentru BBC că părinții îngrijorați de siguranța platformei „nu ar trebui să lase copiii să folosească Roblox”.

Avertismentele părinților

Totuși, unii părinți și activiști în domeniul siguranței online au avertizat că, în ciuda măsurilor de protecție deja implementate, copiii ar putea continua să fie expuși la conținut inadecvat sau să interacționeze cu adulți pe platformă.

Rani Govender, manager de politici pentru siguranța copiilor online la NSPCC, a declarat că tinerii sunt expuși la „riscuri inacceptabile” pe Roblox, lăsându-i vulnerabili la abuzuri și alte pericole online.

Secret Neighbor
S-a lansat ”Secret Neighbor” pe Roblox, un joc multiplayer captivant, dezvoltat de studioul românesc Amber

Organizația de caritate a apreciat inițiativele Roblox, dar a subliniat că platforma trebuie să „implementeze schimbările într-un mod real” și să prevină manipularea utilizatorilor tineri de către adulți infractori. În 2024, Roblox a avut o medie de 80 de milioane de jucători zilnici, dintre care 40% erau copii cu vârsta sub 13 ani.

Marea Britanie a implementat Legea privind Siguranța Online, care impune reglementări stricte companiilor de tehnologie pentru a proteja copiii de riscurile online. Ofcom, autoritatea britanică de reglementare a comunicațiilor, este responsabilă pentru aplicarea acestor reglementări.

Anna Lucas, directoarea pentru siguranța online la Ofcom, a lăudat noile măsuri de verificare a vârstei și a subliniat că platformele trebuie să își îndeplinească obligațiile de protejare a copiilor.

Măsuri de siguranță în Statele Unite

În Statele Unite, Roblox se află în mijlocul unor procese legale în statele Texas, Kentucky și Louisiana, din cauza îngrijorărilor legate de siguranța copiilor. Platforma a anunțat că va deveni prima mare platformă de jocuri care va introduce verificarea vârstei pe bază facială ca o cerință obligatorie pentru accesarea funcțiilor de chat.

Matt Kaufman, ofițerul principal pentru siguranță la Roblox, a declarat că tehnologia de estimare a vârstei este „destul de precisă”, fiind capabilă să estimeze vârsta utilizatorilor cu o marjă de eroare de „unul până la două ani” pentru persoanele cu vârste între 5 și 25 de ani.

Deocamdată, tehnologia de verificare a vârstei poate fi utilizată voluntar de oricine, dar verificările obligatorii vor începe în decembrie în Australia, Noua Zeelandă și Olanda, urmând ca acestea să fie extinse la nivel global în ianuarie 2025.

Taxe majorate pentru români în 2026. Impozite mai mari cu 70% la locuințe și dublate la unele mașini poluatoare

Sursa: BBC

