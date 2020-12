Ce caută copiii pe Internet de sărbători: jocul Roblox, seturi Lego și genul muzical K-pop

Căutările pe Internet în această perioadă, din partea copiilor, a evidenţiat interes pentru jocul Roblox, jucării Lego, respectiv trupele de muzică BTS şi Blackpink, arată datele unei analize realizată de Kaspersky.

Conform sursei citate, în noiembrie, copiii au manifestat interes crescut în mai multe domenii, precum: jocurile, muzica, magazinele şi cumpărăturile, jucăriile, desenele animate, serviciile şi platformele, personajele, hobby-urile şi activităţile, dar şi consolele de jocuri au fost cele mai populare categorii.

Astfel, primele trei dintre aceste interese sunt jocurile (44%), muzica (14%) şi cumpărăturile (10%).

La secţiunea jocuri, copiii care au arătat cel mai mult interes pentru Roblox (23%), Among Us (21%), Minecraft (20%), Gacha Life (16%) şi Fortnite (11%).

În acelaşi context, Nintendo Switch a fost cea mai căutatp consolă de către copii (42%), în timp ce PlayStation se află pe locul doi, cu 36% din total, şi Xbox (22%).

Cele mai căutate jocuri pentru consola Nintendo Switch sunt: Mario, Animal Crossing şi The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

În ceea ce priveşte preferinţele muzicale, genul ales este K-pop, care a zguduit topurile în ultimii ani.

Aproape jumătate dintre cererile de muzică sunt compuse din "K-pop" (48%) şi dominate de două trupe preferate - BTS (58%) şi Blackpink (42%).

Jocurile Lego, cele mai căutate

Un alt segment analizat este cel al jucăriilor unde 51% dintre cereri s-au îndreptat spre Lego, urmat de Barbie (22%), seturi Playmobil (11%), păpuşi L.O.L. Surprise! (8%) şi 5 Surprise Mini Brands (8%).

Cele mai dorite seturi Lego sunt dedicate Among Us, Harry Potter, Star Wars, Ninjago, Technic, City, Friends şi Minecraft.

Analiza Kaspersky se bazează pe metadate anonimizate, furnizate voluntar de utilizatorii aplicaţiei Kaspersky Safe Kids în perioada 25 octombrie - 26 noiembrie 2020.

Aceasta acoperă căutările făcute de către copii prin: Bing, Google, Mail.ru, Yahoo, Yandex şi YouTube.