Austria introdusese deja, în 2018, clase speciale pentru copiii care nu vorbesc limba germană, unde aceștia sunt separați de colegii lor câteva ore pe zi, tot în scopul de a favoriza integrarea lor. La acea vreme, măsura era unul dintre proiectele emblematice ale coaliției dintre conservatori (ÖVP) și extrema dreaptă (FPÖ), dar a fost denunțată de Verzi ca fiind „clase ghetou”.

Reîntoarcerea în școli în timpul vacanței de vară

Noua legislație adoptată miercuri și introdusă de coaliția formată din partidul conservator ÖVP, partidul social-democrat (SPÖ) și liberalii de la (Neos) prevede reîntoarcerea în băncile școlii a copiilor care frecventează aceste clase speciale și cursuri de sprijin – adică aproximativ 49.000 de copii cu vârsta de până la 15 ani, conform cifrelor din 2025 – în ultimele două săptămâni din cele nouă săptămâni de vacanță de vară.

„Limba germană este cheia succesului școlar și a unei vieți de succes”, a declarat ministrul educației, Christoph Wiederkehr, în fața Parlamentului, înainte de vot.

Critici din partea profesorilor

Sindicatul profesorilor austrieci a criticat însă măsura, considerând că resursele necesare pentru noile ore ar fi mai bine utilizate pentru consolidarea claselor speciale.

Țara, cu aproape 9,2 milioane de locuitori, atrage de mult timp imigranți, precum și solicitanți de azil care fug din țările aflate în război.

