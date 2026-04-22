Au fost recoltate probe și din primele informații ar fi vorba despre clor.

Groapa din care ieșea mirosul chimic, înțepător, este adâncă de aproximativ 10 metri și are un diametru de 50 de centimetri. Se află pe un câmp din comuna Dochia, județul Neamț.

Mihai Mitrea, Inspector-Șef ISU Neamț: „Am fost sesizați cu privire la apariția unei găuri într-un drum de exploatare agricolă. Echipele de intervenție au prelevat probe și au constatat o concentrație de clor care nu este periculoasă pentru om și este în scădere.”

Au fost chemați și specialiști de la Sistemul de Gospodărire a Apelor, care au luat și ei probe din sol.

Adrian Bourceanu, prefect Neamț: „Cu ajutorul analizelor de laborator putem stabili și proveniența gazului. Ceea ce este important este că în acest moment lucrătorii ISU ne spun că nu sunt gaze de natură explozivă.”

Cea mai apropiată casă se află la aproximativ 600 de metri de groapă, iar la 150 de metri este drumul județean 157.

Autoritățile continuă verificările pentru a afla din ce cauză a apărut groapa pe terenul agricol și de unde provine mirosul chimic.