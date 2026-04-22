Vremea azi, 22 aprilie. Înnorări și ploi în majoritatea regiunilor. Maximele termice

S-ar putea să picure și în Moldova și în Banat, dar vedem și soarele pe parcursul zilei. Vremea va fi rece în toată țara. Maximele pornesc de la 7-8 grade Celsius în estul Transilvaniei și se opresc la 17 grade în sud-vestul Olteniei.

Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe aici se înnorează, vin și câteva reprize de ploaie, însă apare un pic și soarele. Temperaturile cresc ușor, dar rămân scăzute pentru această perioadă și vor fi cel mult 14 grade la Tulcea.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei este posibil să picure în unele zone, dar se arată puțin și soarele. Se încălzește ușor și se vor înregistra 13 grade.

Precipitații mixte la munte

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță vreme bună, în ansamblu. Ploile pot să apară doar trecător, iar la munte va continua sa ninga. Temperaturile cresc ușor și pe aici.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș găsim soare și vreme plăcută. Temperaturile cresc cu 2-3 grade Celsius față de ziua trecută.

În ținuturile vestice se anunță precipitații mixte în Munții Banatului. La altitudini de peste 1.400 de metri va ninge și se va depune strat nou de zăpadă. În celelalte zone, ploile apar doar izolat si vântul o să bată cu 40…45 km/h.

În Transilvania se anunță înnorări și ploi în multe zone, dar în sudul și în estul provinciei apar precipitații mixte, iar la munte, la altitudini mari, va ninge. Temperaturile vor ajunge la 13 grade la Targu Mures.

În Oltenia urmează o zi cu înnorări și ploi în majoritatea zonelor. Se răcorește ușor și după prânz se vor înregistra cel mult 17 grade la Drobeta-Turnu Severin.

În ținuturile sudice se mai adună norii, o să plouă local, dar avem și perioade cu soare pe parcursul zilei. Temperaturile vor ajunge pană la 14 grade.

Vremea la București

În București, astăzi mai sunt unele condiții de ploaie, dar se arată și soarele printre nori. Atmosfera se menține, însă, rece pentru această perioadă, iar maxima nu reușește să treacă de 14 grade. La noapte mai sunt ceva înnorări, iar minima coboară la 5 grade.

La munte urmează o zi mohorâtă, cu temperaturi scăzute și vânt intens în zonele înalte. Precipitațiile apar în majoritatea masivelor, mai puțin în Munții Apuseni. La altitudini de peste 1.400 de metri, ninsorile vor aduce un strat consistent de zăpadă.