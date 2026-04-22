Și Ministerul Educației a transmis că susține integrarea inteligenței artificiale în clase, „într-un mod responsabil”.

Andrei Oniță a făcut un master în Olanda, iar acum este profesor de informatică la un colegiu din Bistrița. Vrea să evite orele plictisitoare, așa că a început să integreze inteligența artificială la clasa de robotică.

Din toamnă, în liceu vor fi introduse treptat noi schimbări.

Alina Puțura, director Colegiu Infoel Bistrița: „Implementăm un profil de matematică-informatică axat pe sisteme inteligente.”

Elevii sunt deschiși la noile tehnologii.

Elev: „Poate profesorii, de cele mai multe ori, au nevoie de un pic de ajutor.”

Elevă: „Văd un viitor foarte complex și dezvoltat în acest domeniu al tehnologiei.”

Și în județul Timiș, dascăli din multe școli au participat la cursuri pentru utilizarea inteligenței artificiale în clase.

Aura Danielescu, inspector școlar general ISJ Timiș: „Vine și cu lucruri bune și cu oportunități. Nu toți consideră că este un moment prielnic pentru a fi introdusă în activitățile didactice.”

În acest liceu din Sângeorz-Băi, profesorii s-au înrolat într-o platformă unde planul de lecție este sugerat în câteva secunde, cu ajutorul AI.

Varvara Sângerozan, director al Liceului Teoretic „Solomon Haliță” Sângeorz-Băi:„Trebuie să ținem pasul cu tehnologia, indiferent dacă suntem de acord cu ea sau nu.”

Andreea Nistor, membru în boardul platformei: „Firește că profesorii pot să adapteze, să ajusteze, să modifice oricât de mult își doresc propunerea pe care proiectul de inteligență artificială o face.”

Am solicitat un punct de vedere și Ministerului Educației, care ne-a transmis că „susține integrarea AI în practicile de la clasă, atât timp cât acest instrument este folosit în mod responsabil”.

Și Comisia Europeană a publicat un ghid privind utilizarea etică a inteligenței artificiale în educație.