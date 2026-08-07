Când Meta a apelat la superstarul Kylie Jenner pentru a-și promova noua gamă elegantă de ochelari inteligenți, compania de social media spera ca dispozitivele să ajungă să fie acceptate la scară largă, la fel cum s-a întâmplat anterior cu tabletele și ceasurile inteligente, potrivit The Guardian.

Însă aceste planuri s-au lovit de un obstacol în Marea Britanie, unde mai multe localuri, de la restaurante exclusiviste până la lanțuri populare de pub-uri, au interzis ochelarii care costă 359 de lire sterline, pentru a proteja viața privată a clienților și angajaților.

Cunoscutul proprietar de restaurante Jeremy King, care deține mai multe localuri londoneze, printre care Simpsons in the Strand, Arlington și The Park, a declarat că oaspeții nu ar trebui să poarte ochelarii care permit realizarea de înregistrări.

El a declarat pentru The Guardian: „Nu aș permite niciodată, cu bună știință, vreo încălcare a vieții private a oaspeților, în afară de cea făcută cu ochii cu care ne-am născut”.

Cei care poartă ochelarii în cluburile private Soho House se pot aștepta, de asemenea, să li se ceară să îi dea jos. Un purtător de cuvânt a confirmat că filmarea nu este permisă în localurile lor, iar aceste dispozitive nu fac excepție.

Nici lanțul de pub-uri Wetherspoons nu va permite oamenilor să înregistreze folosind ochelarii.

Tim Martin, directorul executiv al companiei, a declarat: „Regula generală care se aplică în pub-urile noastre și în majoritatea pub-urilor este că nu poți filma clienții sau angajații fără permisiunea lor. Ochelarii Meta par să încalce această regulă și bunul-simț, permițând supravegherea pe ascuns, așa că instinctul nostru este să spunem: opriți camerele. Este similar cu eforturile noastre de a opri redarea cu sunet a videoclipurilor în pub-urile noastre, care invadează, de asemenea, spațiul oamenilor”.

Ochelarii Meta, interziși și în unele teatre

Cei care vor să poarte ochelarii Meta la teatru s-ar putea confrunta, de asemenea, cu obstacole. Un purtător de cuvânt al ATG Theatres, care deține Bristol Hippodrome, Edinburgh Playhouse și mai multe teatre din Londra, a declarat că filmarea nu este permisă, iar celor care poartă ochelarii în timpul spectacolelor li se va cere să îi dea jos.

Au apărut numeroase temeri că ochelarii ar putea fi folosiți pentru a filma persoane fără consimțământul acestora, iar imaginile obținute să fie ulterior publicate pe rețelele sociale. Deși Meta atrage atenția asupra micului LED intermitent care se activează atunci când ochelarii sunt folosiți pentru filmare, au existat deja mai multe cazuri în care persoane s-au plâns că au fost filmate fără să știe.

Într-unul dintre cazuri, o femeie a declarat pentru BBC că un bărbat a filmat-o, iar apoi i-a cerut bani pentru a elimina videoclipurile de pe rețelele sociale. O altă femeie a povestit că a fost înregistrată în timpul unor întâlniri sexuale fără consimțământul ei.

Instagram a luat măsuri împotriva videoclipurilor realizate fără consimțământ cu ajutorul ochelarilor și publicate pe platformă.

„Dacă publicați conținut prin care profitați de oameni și îi hărțuiți, precum multe dintre aceste videoclipuri de agățat despre care am auzit și pe care le-am văzut, atunci vom elimina conținutul”, a declarat Adam Mosseri, șeful Instagram.

Meta susține că ochelarii au fost proiectați cu măsuri pentru protejarea vieții private

Meta a depus eforturi pentru a transforma purtarea ochelarilor într-o alegere obișnuită, oferind gratuit astfel de dispozitive unor influenceri populari de pe rețelele sociale. Vânzările s-au triplat în ultimul an, iar peste șapte milioane de ochelari au fost vânduți în întreaga lume.

Cei șapte milioane de utilizatori au însă și localuri din Marea Britanie unde sunt bineveniți împreună cu ochelarii lor. Tom Kerridge, bucătar cu stele Michelin, care deține pub-uri și restaurante în Marlow, a declarat pentru The Guardian: „Nu am absolut nicio problemă cu ei. Filmarea face parte acum din viața de zi cu zi. De fapt, cred că pot fi folosiți în moduri creative și interesante. Primul gând despre ei nu ar trebui să fie unul negativ!”

Un purtător de cuvânt al Meta a declarat: „Oamenii folosesc ochelarii noștri pentru că sunt cu adevărat utili – de la ascultarea muzicii până la traducere în timp real sau apeluri fără folosirea mâinilor. Pentru cei care îi poartă și pentru oamenii din jurul lor, încrederea contează. De aceea am integrat protecția vieții private în ochelarii noștri cu inteligență artificială încă de la început. De exemplu, fiecare pereche are un LED de înregistrare care clipește atunci când faci o fotografie sau un videoclip pe care îl poți salva sau distribui. Acesta nu poate fi dezactivat, iar dacă cineva acoperă sau deteriorează LED-ul, camera este dezactivată”.