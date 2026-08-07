Alex și Emma au cumpărat în urmă cu doi ani o casă cu șase camere în Sicilia cu 35.000 de lire sterline. Cei doi, cunoscuți pentru canalul de YouTube Travel Beans, intenționau să transforme clădirea veche într-o locuință de vacanță și să investească aproximativ 45.000 de lire sterline (52.534 de euro) în renovări, scrie Mirror.

Planurile au fost însă puse pe pauză după ce au realizat că valoarea totală a proiectului ar putea depăși 100.000 de lire sterline (116.742 de euro), inclusiv costul de achiziție al imobilului.

Casele ieftine din Italia, o atracție pentru străini, dar cu riscuri ascunse

În ultimii ani, numeroși cumpărători internaționali au fost atrași de programul prin care localități italiene încearcă să revitalizeze zonele depopulate prin vânzarea unor proprietăți vechi la prețuri foarte mici.

Scopul este renovarea clădirilor abandonate și readucerea la viață a comunităților afectate de îmbătrânirea populației. Totuși, multe dintre aceste case necesită investiții importante, iar costurile reale pot fi greu de anticipat.

Britanicii au descoperit această realitate după ce prietenii lor, Luca și Sara, cu mai multă experiență în renovări, i-au avertizat că bugetul inițial ar putea fi insuficient.

Alex a făcut haz de necaz: „Cel mai rău lucru care se putea întâmpla este că oameni care știu mai multe decât noi ne-au spulberat visurile.”

Emma a recunoscut că cei doi au început să se întrebe dacă proprietatea nu riscă să devină o investiție care consumă constant bani.

„Devine aceasta o investiție care înghite bani? Ar putea fi folosiți mai bine banii în altă parte? Sara și Luca ne-au spus că suma estimată pentru renovări s-ar putea chiar dubla. Pentru că au mult mai multă experiență decât noi, ar fi absurd să nu ținem cont de avertismentul lor”, a explicat ea. „Întrebarea este: în acest moment al vieții noastre, unde vrem să investim următoarele 50.000 sau 60.000 de lire sterline?”

Planurile inițiale ale cuplului includeau renovarea terasei de pe acoperiș, de unde se vede Marea Mediterană, construirea unei a doua băi și realizarea mai multor lucrări de modernizare.

În prezent, Alex și Emma se tem că investiția în casa din Sicilia ar putea afecta un alt obiectiv important: cumpărarea unei locuințe în Marea Britanie.

Emma spune că fiecare sumă investită în proprietatea italiană îi apropie mai greu de visul de a avea o casă în țara natală: „Fiecare liră cheltuită pentru casa din Sicilia întârzie visul nostru din Marea Britanie.”

De ce au ales Sicilia

Alex și Emma, care au doi copii și trăiesc ca nomazi digitali, spun că alegerea Siciliei a fost legată de dorința de a avea un stil de viață mai liber și mai puțin convențional.

Pentru ei, casa din Italia nu a reprezentat doar o investiție imobiliară, ci o continuare a modului în care au ales să trăiască.

„Sicilia nu a fost o achiziție făcută la întâmplare pentru noi. Este ceea ce am făcut întreaga noastră viață de adulți: am găsit modalități neconvenționale de a trăi, am pus libertatea pe primul loc și nu am simțit că avem nevoie de o avere pentru a face acest lucru”, spun aceștia.

Alex consideră că proprietatea reprezenta o oportunitate de a avea o bază în Europa: „Sicilia a fost următorul pas logic pentru a avea o bază în Europa, acum că avem o familie. A fost un activ accesibil care ne-a îmbunătățit viața.”