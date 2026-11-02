Tusk a scris că "preşedintele recunoaşte judecătorii aleşi legal, întrucât aşa prevede Constituţia". Aceasta ar trebui să le permită să-şi înceapă activitatea în instanţă, a susţinut el, adăugând că până în prezent Nawrocki a ales totuşi calea confruntării violente, potrivit Agerpres.

Lupta pentru putere de lungă durată între cele două tabere politice majore privind completarea Curţii Constituţionale a escaladat vineri, după ce un anunţ pe site-ul tribunalului a menţionat că actualul preşedinte, Bogdan Swieczkowski, şi adjunctul său au fost suspendaţi din funcţii pentru moment.

Anunţul preciza că judecătoarea Anna Korwin-Piotrowska va conduce instanţa în calitate de interimar.

Partidul naţionalist conservator Lege şi Justiţie (PiS), care a condus ţara din 2015 până în 2023, a numit în instanţă judecători apropiaţi politic de partid. De la schimbarea guvernului în 2023, coaliţia de centru-stânga a lui Donald Tusk a încercat să ocupe posturile vacante de judecători constituţionali.

Korwin-Piotrowska este unul dintre cei cinci judecători constituţionali care au fost nominalizaţi de parlament, dar care nu-şi pot începe activitatea din cauză că preşedintele conservator Nawrocki refuză să-i învestească.

Cei cinci judecători au depus jurământul în parlament, dar Swieczkowski nu i-a lăsat să intre în clădire.

Tensiunile ar putea escalada din nou marţi, când Korwin-Piotrowska a convocat o adunare generală a tuturor judecătorilor constituţionali. Acest organism poate, printre altele, să aprobe urmărirea penală a judecătorilor constituţionali şi să decidă dacă un judecător trebuie pensionat pe motiv de incapacitate permanentă de a-şi îndeplini atribuţiile, potrivit agenţiei de presă citate.