Consiliul European a aprobat reducerea sau eliminarea unor taxe vamale pentru produse alimentare din Ucraina

Consiliul Europei a aprobat reducerea sau eliminarea unor taxe vamale pentru anumite produse alimentare din Ucraina. Decizia vine în urma acordului privind revizuirea Zonei de liber schimb UE-Ucraina.

Consiliul a adoptat luni o decizie privind poziția pe care UE o va adopta în cadrul Comitetului de asociere UE-Ucraina (în configurația comerț) în ceea ce privește reducerea sau eliminarea taxelor vamale pentru o varietate de produse agroalimentare, cum ar fi produsele lactate, fructele și legumele proaspete, carnea și preparatele din carne, potrivit unui comunicat al Consiliului European.

Aceasta vine în urma acordului preliminar privind revizuirea Zonei de liber schimb aprofundate și cuprinzătoare (DCFTA) UE-Ucraina, la care s-a ajuns între Comisia Europeană și Ucraina la 30 iunie 2025, cu scopul de a stabili un cadru comercial pe termen lung, previzibil și reciproc în contextul mai larg al procesului de aderare a Ucrainei.

”Decizia de astăzi reafirmă sprijinul neclintit și multilateral al UE pentru Ucraina, după trei ani de agresiune militară neprovocată și nejustificată din partea Rusiei. Ajutăm Ucraina din punct de vedere militar și financiar, dar trebuie să o ajutăm și prin promovarea liberalizării comerțului. Atât UE, cât și Ucraina vor beneficia de eliminarea taxelor vamale, ceea ce va duce la o stabilitate economică susținută, la relații comerciale durabile și la o integrare mai profundă a Ucrainei în Uniune”, a declarat Lars Løkke Rasmussen, ministrul afacerilor externe al Danemarcei.

Poziția UE convenită astăzi va îmbunătăți fluxurile comerciale dintre UE și Ucraina, asigurând în același timp că accesul Ucrainei la piață este condiționat de alinierea treptată a acesteia la standardele de producție ale UE privind bunăstarea animalelor, pesticidele și medicamentele veterinare.

În plus, aceasta ia în considerare nevoile specifice ale anumitor sectoare agricole ale UE prin instituirea unui mecanism robust de salvgardare pe care oricare dintre părți îl poate activa în cazul unei perturbări a pieței.

De asemenea, asigură că accesul pe piață pentru cele mai sensibile produse, cum ar fi zahărul, carnea de pasăre, ouăle, grâul, porumbul și mierea, rămâne mai limitat și gradual. Liberalizarea completă va fi luată în considerare doar pentru anumite produse nesensibile, cum ar fi laptele și produsele lactate.

Pașii următori

În urma adoptării deciziei de către Consiliu, Comitetul de asociere UE-Ucraina, reunit în configurația comerț, va adopta decizia în cadrul procesului de revizuire în temeiul articolului 29 alineatul (4) din acordul de asociere UE-Ucraina.

Scopul procesului de revizuire este de a accelera și de a extinde domeniul de aplicare al eliminării taxelor vamale în comerțul UE-Ucraina.

Context

Acordul de asociere dintre UE și Ucraina a fost semnat în 2014 și a intrat în vigoare la 1 septembrie 2017. Obiectivul său este de a apropia Ucraina și UE prin promovarea unor legături politice mai profunde, a unor legături economice mai puternice și a respectului pentru valorile comune.

DCFTA este partea economică a acordului, care oferă un cadru pentru modernizarea economiei și a relațiilor comerciale ale Ucrainei.

În urma invaziei neprovocate și nejustificate a Ucrainei de către Rusia, UE a acordat Ucrainei facilitări comerciale și instrumente excepționale care oferă un nivel ridicat de liberalizare unilaterală sub formă de măsuri comerciale autonome (ATM). Acestea au fost reînnoite în 2023 și 2024 și au expirat la 6 iunie 2025.

