Consilierul pentru securitate națională al lui Donald Trump: ”Nu cred că există vreun plan de a invada Canada”

Consilierul pentru securitate națională al președintelui Donald Trump, Mike Waltz, a declarat duminică la emisiunea "Meet the Press" de la NBC News că nu crede că președintele are "vreun plan de a invada Canada."

Remarcile sale vin în urma mai multor informații potrivit cărora premierul canadian Justin Trudeau a declarat săptămâna trecută, la o întâlnire cu ușile închise a liderilor de afaceri, că administrația Trump "continuă să vorbească despre absorbția noastră și despre transformarea noastră în al 51-lea stat."

Duminică, Waltz a adăugat că multor canadieni "nu le plac ultimii 10 ani de guvernare liberală și progresistă a lui Trudeau."

"Într-adevăr, ceea ce vedeți este o reafirmare a leadership-ului american în emisfera vestică, de la Arctica până la Canalul Panama", a declarat Waltz într-un interviu cu moderatoarea emisiunii "Meet the Press", Kristen Welker, adăugând: "Și despre asta vorbim, de la Groenlanda, la securitatea Arcticii și până la canalul Panama care revine sub conducerea Statelor Unite. America a evitat prea mult timp propria noastră emisferă - unde avem energia, alimentele și mineralele esențiale - și vedeți o reafirmare a leadership-ului președintelui Trump."

În săptămânile dinaintea învestirii sale în acest al doilea mandat, Trump a vorbit despre planurile sale de a anexa Groenlanda și de a recâștiga controlul Canalului Panama, lucru despre care a vorbit și secretarul de stat Marco Rubio, care a vizitat Panama săptămâna trecută.

Întrebat dacă demersul său de a face din Canada cel de-al 51-lea stat este un "lucru real" în timpul unui interviu înregistrat cu Fox News "Special Report", difuzat înainte de Super Bowl, Trump a spus: "Da, este."

"Cred că ar fi mult mai bine ca Canada să fie al 51-lea stat, deoarece pierdem 200 de miliarde de dolari pe an cu Canada. Și nu am de gând să las să se întâmple asta. Este prea mult. De ce plătim 200 de miliarde de dolari pe an sub formă de subvenții pentru Canada? Acum, dacă ei sunt un stat 51, nu mă deranjează să o fac", a adăugat el.

Waltz a vorbit, de asemenea, despre reducerile agresive pe care Trump le-a făcut deja la anumite agenții federale, sugerând că există reduceri bugetare suplimentare pe care intenționează să le facă la agenții precum Apărarea.

"Dacă există o agenție cu care am o tonă de experiență, în Departamentul Apărării, cu un buget de peste 800 de miliarde de dolari, este, este DOD. Totul acolo pare să coste prea mult, să dureze prea mult și să ofere prea puțin soldaților", i-a spus Waltz lui Welker.

Comentariul său cu privire la Pentagon a venit în timp ce Trump i-a spus lui Bret Baier de la Fox News că intenționează să-l însărcineze pe Elon Musk, șeful biroului Departamentului de Eficiență Guvernamentală, să înceapă să identifice cheltuielile inutile la departamentele Educației și Apărării.

"Îi voi spune foarte curând, poate în 24 de ore, să meargă să verifice Departamentul Educației. Va găsi același lucru", a spus Trump.

"Atunci voi merge la armată. Să verificăm armata. Vom găsi miliarde, sute de miliarde de dolari de fraudă și abuz. Și, știți, oamenii m-au ales pentru asta."

Întrebat dacă Musk este persoana potrivită pentru a identifica reducerile de fonduri în Departamentul Apărării, Waltz nu a răspuns direct la întrebare, spunând doar: "Toate firewall-urile corespunzătoare vor fi la locul lor", lăudând compania lui Musk, Space X.

În interviul "Special Report" de la Fox News, Baier i-a adresat lui Trump o întrebare similară, dacă poate avea încredere în Musk. "Să am încredere în Elon? Oh, el nu câștigă nimic. De fapt, mă întreb cum își poate dedica timpul pentru asta. Este atât de implicat", a spus Trump.

În ultimele două săptămâni, Musk și DOGE au încercat să reducă locurile de muncă și finanțarea Agenției SUA pentru Dezvoltare Internațională sau USAID, lucru pe care Waltz l-a declarat justificat duminică: "[USAID] face tot felul de alte lucruri care, sincer, nu sunt în conformitate cu interesele strategice sau cu viziunea președintelui", a spus Waltz, adăugând că "prea des, doar cenți din dolar ajung de fapt la oamenii care au nevoie.”

