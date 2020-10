Conflictul din Nagorno-Karabah escaladează. Capitala, atacată cu rachete de armata azeră

Oficiali din Nagorno-Karabah, provincie azeră locuită de o majoritate de etnici armeni, au anunţat, duminică, că ţinte civile din capitala regiunii disputate au fost atacate cu rachete lansate de armata azeră, informează luni dpa.

Arayik Harutyunyan, liderul regiunii separatiste, locuită majoritar de armeni creştini, dar recunoscută la nivel internaţional ca parte a Azerbaidjanului predominant musulman, a anunţat atacul asupra oraşului Stepanakert pe Twitter.

Autorităţile armene au publicat imagini video ce arată clădiri şi vehicule arzând în urma atacului.

Ca răspuns, Harutyunyan a ameninţat că va ataca instalaţiile militare din marile oraşe ale Azerbaidjanului şi a avertizat oamenii care trăiesc acolo că ar trebui să plece "pentru a evita pierderi inevitabile".

După anunţul său, Azerbaidjanul a anunţat că baza aeriană militară aflată în al doilea oraş al său ca mărime, Ganja, a fost atacată şi o persoană a fost ucisă.

Just released footage of the capital of Nagorno-Karabakh, Stepanakert, under Azerbaijani bombardment on the 4th of october 2020. #Armenia #Artsakh #Azerbaijan pic.twitter.com/9g3bDkbdO2 — Mikhail D. (@Eire_QC) October 4, 2020

Totodată, Ministerul Apărării din Azerbaidjan a făcut referire la tiruri de artilerie grea asupra unor sate şi oraşe de pe teritoriul său, menţionând şi victime.

Puterile mondiale au cerut încetarea focului între Azerbaidjan şi Armenia încă de duminica trecută, când luptele pentru regiune au erupt din nou.

Civilians and BBC team flee shelling in city of Stepanakert, as clashes continue over disputed Nagorno-Karabakh region@JonahFisherBBC reportshttps://t.co/sEFqrvKaeK pic.twitter.com/rzHGbIfFGZ — BBC News (World) (@BBCWorld) October 4, 2020

Ambele părţi s-au acuzat reciproc pentru luptele care au început în urmă cu o săptămână.

Rusia şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la creşterea numărului de victime civile. Ministrul de externe Serghei Lavrov a cerut încetarea focului cât mai curând posibil, într-o convorbire telefonică avută duminică seară cu omologul său armean Zohrab Mnatsakanyan, a declarat ministerul lui Lavrov.

Cancelarul german Angela Merkel a cerut de asemenea încetarea imediată a tuturor luptelor în timpul unei convorbiri telefonice cu prim-ministrul armean Nikol Pashinyan, a declarat duminică biroul ei de presă. Ea şi-a exprimat de asemenea îngrijorarea faţă de luptele în curs şi numărul tot mai mare de victime.

Surse armene au anunţat numărul morţilor în luptele din regiune - cu o populaţie de aproximativ 145.000 de locuitori - la peste 200, în timp ce Azerbaidjanul a transmis că 19 civili au fost ucişi şi 60 răniţi.

Azerbaidjanul şi Armenia au purtat anterior un război pentru Nagorno-Karabah la sfârşitul anilor 1980 şi începutul 1990, pe fondul tranziţiei când au devenit ţări independente în urma prăbuşirii Uniunii Sovietice.

Se estimează că războiul, care s-a încheiat cu un tratat de pace fragil în 1994, a făcut zeci de mii de morţi, între care peste o mie de civili.