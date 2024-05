Reacția lui Donald Trump după raidul poliţiei din New York asupra protestatarilor de la Universitatea Columbia

Candidatul republican la preşedinţia SUA, Donald Trump, a declarat că "a fost frumos de privit" raidul poliţiei din New York la o clădire a Universităţii Columbia ocupată de studenţi propalestinieni, informează Reuters.

Donald Trump le-a cerut oficialilor să reprime protestele din campusurile din SUA.

"New York a fost sub asediu noaptea trecută", le-a declarat Trump susţinătorilor săi la un miting de campanie în Wisconsin, lăudându-i pe agenţii de poliţie care au arestat circa 300 de protestatari la Universitatea Columbia şi la City College din New York pe care i-a numit "nebuni furioşi şi simpatizanţi ai Hamas".

Deşi revendicările studenţilor protestatari diferă de la şcoală la şcoală, mulţi cer o încetare imediată a focului în războiul din Gaza şi ca universităţile lor să renunţe la companiile cu legături militare cu Israelul.

"Vă îndemn să înlăturaţi taberele imediat, să-i eliminaţi pe radicali şi să ne luăm înapoi campusurile pentru toţi studenţii normali care vor un loc sigur în care să înveţe", a declarat Trump.

