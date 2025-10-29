Companiile din întreaga lume fac disponibilizări în contextul diminuării încrederii consumatorilor şi avansului AI

29-10-2025 | 09:52
Un gigant din Big Tech părăsește România. Despăgubirile primite de sutele de angajați care vor rămâne fără loc de muncă
Shutterstock

Companiile din întreaga lume accelerează concedierile, pe fondul reducerii cheltuielilor și al scăderii încrederii consumatorilor, în timp ce tehnologia AI începe să automatizeze tot mai multe sarcini, transmite Reuters.

Ioana Andreescu

Conform unui bilanţ Reuters, companiile americane au anunţat în această lună eliminarea a peste 25.000 de locuri de muncă, şi asta fără a include cifra de 48.000 de locuri de muncă, anunţată de grupul UPS la începutul anului 2025.

În Europa, totalul depăşeşte 20.000 de locuri de muncă, grupul elveţian Nestle fiind responsabil de cea mai mare parte a numărului de locuri de muncă eliminată, după ce a anunţat săptămâna trecută că va elimina 16.000 de posturi.

Având în vedere că datele privind locurile de muncă create de angajatorii americani nu sunt disponibile, deoarece guvernul SUA se află în mijlocul celei de-a doua cele mai lungi închideri din istorie, investitorii acordă o atenţie sporită acestor informaţii din presă despre concedieri. Asta chiar dacă concedierile de la sfârşitul anului sunt ceva normal şi multe dintre disponibilizările de personal se vor întinde pe o perioadă lungă.

"Investitorii se întreabă, ce înseamnă asta? Şi mai exact, care este imaginea de ansamblu, din moment ce nu o putem vedea?", a spus Adam Sarhan, director executiv la 50 Park Investments din New York. Reduceri precum cele de la Amazon "îmi spun că economia încetineşte, nu se întăreşte. Nu există concedieri în masă atunci când economia este puternică", adaugă Sarhan.

Amazon a anunţat că va reduce până la 14.000 de locuri de muncă

Amazon a anunţat că va reduce până la 14.000 de locuri de muncă din forţa sa de muncă corporativă, alăturându-se Target, Procter & Gamble şi altora în eliminarea a mii de posturi de birou. Reuters a raportat luni că până la 30.000 de locuri de muncă Amazon ar putea fi eliminate. Motivele reducerilor variază. Unele companii, precum Target şi Nestle, au noi directori dornici să îşi restructureze operaţiunile. Compania de îmbrăcăminte pentru bebeluşi Carter's reduce 15% din locurile de muncă de birou, deoarece se luptă cu tarifele de import substanţiale impuse de preşedintele american Donald Trump.

Ceea ce iese în evidenţă este concentrarea companiilor precum Amazon şi Target pe posturile de tip "white-collar" (angajaţii din birouri n.r.), care sunt considerate vulnerabile la automatizarea bazată pe inteligenţă artificială, mai degrabă decât celor din ateliere sau fabrici. Unii analişti spun că mişcarea Amazon ar putea fi un semn timpuriu al unor schimbări structurale mai profunde, deoarece companiile se străduiesc să justifice miliardele cheltuite pe instrumente de AI.

Cel mai recent sondaj KPMG privind directorii din SUA, publicat în septembrie, arată că investiţiile proiectate în inteligenţă artificială au crescut cu 14% începând din primul trimestru, şi vot ajunge la o medie de 130 de milioane de dolari în următorul an. În plus, 78% dintre directori spun că se află sub o presiune intensă din partea consiliilor de administraţie şi a investitorilor pentru a demonstra că inteligenţa artificială economiseşte bani şi stimulează profiturile.

„Locurile de muncă cele mai afectat vor fi cele de tip entry-level”

Economiştii Bank of America au scris pe 22 octombrie că locurile de muncă cele mai afectat vor fi cele de tip "entry-level", care vor fi înlocuite de automatizare. Cu toate acestea, până acum, companiile cu mulţi angajaţi de tip "white-collar", cum ar fi cele din sectorul IT, finanţe şi serviciilor profesionale, au înregistrat o creştere a locurilor de muncă în paralel cu o utilizare sporită a inteligenţei artificiale, au scris analiştii.

"Sunt reticentă să spun că este vorba de inteligenţa artificială, deocamdată", a declarat Allison Shrivastava, economist la Indeed Hiring Lab din Saratoga Springs, New York, care a adăugat că sectorul tehnologic este în scădere după vârful atins în 2022. "Are potenţialul de a afecta piaţa muncii, dar nu cred că vedem un impact atât de puternic în acest moment", a spus Allison Shrivastava.

În cazul în care concedierile se accelerează, acestea ar putea slăbi şi mai mult încrederea consumatorilor şi economia americană în general, deja supusă presiunilor din cauza tarifelor vamale şi a inflaţiei peste obiectivele Rezervei Federale. Oficialii Fed, îngrijoraţi de piaţa muncii, se tem că mediul cu "angajări reduse şi concedieri reduse" ar putea aluneca spre concedieri mai rapide.

Sursa: Agerpres

