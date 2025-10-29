Gigantul care renunță la 14.000 de angajați pentru a investi în inteligența artificială. Cel mai amplu val de concedieri

29-10-2025 | 07:08
Amazon va concedia circa 14.000 de angajați corporativi, în cadrul unui plan de reducere a costurilor și de investiții sporite în inteligența artificială generativă, relatează CNBC.

Aura Trif

Beth Galetti, vicepreşedinte senior pentru experienţa angajaţilor şi tehnologie, a declarat într-o postare pe blogul companiei că restructurarea are scopul de a face Amazon ”mai suplu şi mai eficient”, pentru a permite o creştere rapidă în domenii strategice, printre care AI-ul generativ.

”Această generaţie de AI este cea mai transformatoare tehnologie de la apariţia internetului încoace”, a spus Galetti.

Cel mai mare val de concedieri

Disponibilizările, cele mai ample din istoria Amazon, ar putea ajunge până la 30.000 de posturi, potrivit surselor citate de Reuters.

Concedierile vor afecta aproape toate diviziile companiei, de la cloud computing şi jocuri video, până la resurse umane, comunicare, publicitate şi dispozitive electronice.

Amazon are în prezent aproximativ 1,54 milioane de angajaţi la nivel global, dintre care circa 350.000 lucrează în funcţii corporative sau tehnologice. Reducerea actuală reprezintă aproximativ 4% din această categorie de personal.

În ce va investi compania

Compania intenţionează totuşi să continue angajările în ”domenii-cheie strategice”, în special în inteligenţă artificială şi infrastructură cloud, unde plănuieşte investiţii totale de aproximativ 118 miliarde de dolari în acest an.

Decizia vine în contextul unei tendinţe mai largi din industrie: companii precum Meta, Microsoft şi Google au redus şi ele mii de posturi în ultimele luni, susţinând că AI-ul permite o productivitate mai mare cu echipe mai mici.

CEO-ul Andy Jassy, aflat la conducerea Amazon din 2021, a declarat anterior că adoptarea AI-ului va duce la o schimbare structurală a forţei de muncă, cu mai puţine locuri în rolurile tradiţionale şi mai multe în domenii tehnologice emergente.

Pe fondul acestei reorganizări, Amazon a anunţat totuşi că va angaja 250.000 de lucrători sezonieri şi permanenţi pentru centrele logistice şi de transport, pentru a face faţă cererii din perioada sărbătorilor. Rezultatele financiare trimestriale ale companiei vor fi publicate joi, după închiderea pieţei.

Sursa: News.ro

