Aeroporturile europene se grăbesc să repare sistemele de check-in după atacul cibernetic major care a provocat haos

Stiri externe
21-09-2025 | 15:38
aglomeratie aeroport

Unele dintre cele mai mari aeroporturi din Europa, inclusiv Heathrow din Londra, cel mai aglomerat din regiune, au încercat duminică să revină la normal după ce hackeri au perturbat sistemele automate de check-in.

autor
Mihaela Ivăncică

Atacul de sâmbătă a vizat furnizorul de sisteme de check-in şi îmbarcare Collins Aerospace, parte a grupului RTX, afectând operaţiunile de la Heathrow, aeroportul din Berlin şi Bruxelles. Pasagerii s-au confruntat cu cozi lungi, întârzieri şi zeci de anulări de zboruri, transmite Reuters.

La Bruxelles, 45 din cele 257 de zboruri programate pentru duminică au fost anulate, însă ajustările operaţionale au redus timpii de aşteptare.

Haos pe marile aeroporturi europene după un atac cibernetic

”Întârzierile variază între 30 şi 90 de minute”, a declarat un purtător de cuvânt al aeroportului.

La Berlin Brandenburg, problemele persistau, dar era folosit un sistem manual de rezervă, fără întârzieri majore. Heathrow a confirmat că ”marea majoritate a zborurilor” au continuat să decoleze, deşi lucrările de recuperare a sistemului continuau.

Citește și
atac cibernetic
Atac cibernetic masiv, în Suedia. Hackerii au cerut 150.000 de euro pentru datele a 1,5 milioane de persoane

Potrivit Cirium, furnizor de date din aviaţie, nivelul întârzierilor era „scăzut” la Heathrow, ”moderat” la Berlin şi ”semnificativ” la Bruxelles, dar în scădere.

Incidentul este cel mai recent dintr-o serie de atacuri cibernetice care au afectat sectoare variind de la sănătate la industria auto. RTX a descris situaţia ca pe ”o perturbare de natură cibernetică” şi a precizat că a fost afectat software-ul MUSE, utilizat de mai multe companii aeriene.

Un congolez beat a intrat cu mașina într-un refugiu de tramvai și un gard. Camerele de supraveghere au surprins accidentul

Sursa: News.ro

Etichete: aeroport, atac cibernetic,

Dată publicare: 21-09-2025 15:38

Articol recomandat de sport.ro
Doliu în sportul internațional. S-a stins din viață la 47 de ani
Doliu în sportul internațional. S-a stins din viață la 47 de ani
Citește și...
MAE, atenționare de călătorie pentru Marea Britanie, Germania și Belgia, după atacul cibernetic asupra unor aeroporturi
Stiri actuale
MAE, atenționare de călătorie pentru Marea Britanie, Germania și Belgia, după atacul cibernetic asupra unor aeroporturi

MAE avertizează românii care călătoresc în Marea Britanie, Germania sau Belgia că mai multe aeroporturi au fost vizate de un atac cibernetic în noaptea de 19 spre 20 septembrie. Au fost afectate Heathrow, Berlin Brandenburg și Zaventem.

Atac cibernetic masiv, în Suedia. Hackerii au cerut 150.000 de euro pentru datele a 1,5 milioane de persoane
Stiri externe
Atac cibernetic masiv, în Suedia. Hackerii au cerut 150.000 de euro pentru datele a 1,5 milioane de persoane

Datele personale a aproximativ 1,5 milioane de persoane au fost publicate online după un atac cibernetic asupra unui furnizor suedez de sisteme informatice, a anunțat marți parchetul suedez, potrivit AFP.

Polonia evită la limită o criză, după ce a dejucat un atac cibernetic asupra rețelei de alimentare cu apă a unui mare oraș
Stiri externe
Polonia evită la limită o criză, după ce a dejucat un atac cibernetic asupra rețelei de alimentare cu apă a unui mare oraș

Alimentarea cu apă într-un oraş important din Polonia ar fi putut fi întreruptă miercuri în urma unui atac cibernetic, care a fost însă dejucat de autorităţi, a declarat joi vicepremierul polonez Krzysztof Gawkowski, relatează Reuters.

Donald Trump minimalizează presupusul atac cibernetic rusesc asupra instanțelor federale din SUA: „Sunteți surprinși?”
Stiri externe
Donald Trump minimalizează presupusul atac cibernetic rusesc asupra instanțelor federale din SUA: „Sunteți surprinși?”

Președintele Donald Trump a respins miercuri o întrebare despre un nou raport potrivit căruia Rusia ar fi, cel puțin parțial, responsabilă pentru spargerea sistemului electronic care gestionează documentele cazurilor din instanțele federale americane.

Circa 100 de companii și instituții, compromise după atacul cibernetic asupra Microsoft. „Este posibil să se agraveze”
iLikeIT
Circa 100 de companii și instituții, compromise după atacul cibernetic asupra Microsoft. „Este posibil să se agraveze”

Un atac masiv de spionaj cibernetic care a vizat serverele Microsoft SharePoint a compromis până acum aproximativ 100 de organizaţii din întreaga lume, potrivit companiilor de securitate cibernetică.

Recomandări
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”
Stiri externe
Președintele Cehiei, către NATO: „Dacă este necesar, doborâți avioanele rusești care încalcă spațiul aerian”

Președintele ceh Petr Pavel a declarat că NATO ar trebui să răspundă militar la încălcările comise de Rusia în spațiul aerian al Alianței și a propus chiar și doborârea avioanelor ruse.

Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC
Stiri actuale
Cum încearcă Rusia să influențeze alegerile din R. Moldova. O rețea pro-rusă, legată de oligarhul Ilan Șor, demascată de BBC

BBC a descoperit o amplă rețea pro-rusă care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica Moldova. Rețeaua finanțată de Moscova, plătea participanți pentru propagandă online, sondaje neoficiale și manipulare a opiniei publice.

Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre
Stiri actuale
Sindicaliștii din administrație sesizează Comisia Europeană după „listele negre" ale Guvernului: „Practici abuzive”

Federația sindicală anunță că va alerta CE și OIM privind „abuzurile” guvernului împotriva angajaților care au protestat în Piața Victoriei pe 15 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Apropo TV
Ediția 16

44:14

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 21 Septembrie 2025

02:02:58

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 18

22:27

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 3

23:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28