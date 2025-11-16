Comisia Europeană vrea să introducă taxe pentru alimentele procesate nesănătoase. Ce mai prevede planul sanitar

Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conţinuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat duminică de dpa.

În document, care urmează a fi prezentat oficial la jumătatea lui decembrie, autoritatea de resort apreciază că taxa ar furniza stimulentele pentru o obiceiuri alimentare mai sănătoase.

Autorii au scris că "o microtaxă la nivelul întregii UE" poate menţine preţurile stabile şi produce schimbări în comportamentul consumatorului fără a provoca daune financiare excesive.

Producătorii ar fi motivaţi să-şi facă produsele mai sănătoase. Veniturile din taxe ar urma să fie folosite exclusiv pentru programe de promovare a unei vieţi sănătoase la nivelul întregii UE.

Comisia Europeană atrage atenţia că bolile cardiovasculare reprezintă principala cauză de deces în Uniunea Europeană, cu peste 1,7 milioane de decese anual. Costul economic este de 280 miliarde de euro pe an.

Există dovezi care leagă consumul ridicat de alimente ultra-procesate de o creştere a riscului de obezitate, diabet şi boli metabolice, conform sursei citate.

Pe lângă taxe, planul sanitar prevede de asemenea modernizarea legislaţiei de control al tutunului până în 2027 şi introducerea unui sistem de rating la nivelul întregii UE pentru alimentele procesate.

Comisia Europeană îşi propune să reducă mortalitatea din cauza bolilor cardiovasculare cu 20% până în 2035 prin intermediul a diverse iniţiative.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













