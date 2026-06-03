România a demarat lucrările la reforma sistemului de remunerare în sectorul public, iar o nouă lege a salarizării este așteptată să fie adoptată în cursul verii, potrivit Executivului european.

De asemenea, au fost făcute progrese cu reforma impozitării proprietăților, inclusiv dezvoltarea sistemului informatic pentru evaluarea automată a proprietăților, operaționalizarea structurii specializate pentru monitorizarea sistemelor de cheltuieli publice și reforma finanțării întreprinderilor. „Comisia consideră că, per total, România și-a respectat angajamentele într-un mod satisfăcător”, precizează sursa citată.

Reforma salarizării și a impozitării proprietăților, în centrul progreselor

În acest context, Comisia recomandă României să continue să respecte ratele maxime de creștere a cheltuielilor nete recomandate de Consiliu la 8 iulie 2025, să consolideze cheltuielile și pregătirea pentru apărare, să se asigure că orice măsuri luate pentru atenuarea impactului creșterii prețurilor la energie sunt temporare, să ia măsuri decisive suplimentare pentru a proteja sustenabilitatea finanțelor publice, inclusiv prin implementarea integrală a reformei pensiilor, să pună la punct și să implementeze o reformă a salariilor din sectorul public care să conducă la consolidarea fiscală și să crească gradul de colectare a taxelor, concentrându-se pe reducerea gap-ului la colectarea de TVA și a impozitului pe profit, care se situează în prezent la 30% și, respectiv, 44%, cele mai mari valori din UE.

Bruxelles-ul cere măsuri pentru finanțe publice, administrație și investiții

De asemenea, Bruxelles-ul recomandă României să îmbunătățească calitatea și eficacitatea administrației publice la toate nivelurile, să consolideze implementarea cadrului de guvernanță corporativă la întreprinderile de stat, promovând, în același timp, eficiența economică, și să faciliteze investițiile în infrastructura de mediu și în transportul durabil și sigur.