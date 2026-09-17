Copiii sub 13 ani din Uniunea Europeană nu vor mai avea voie pe rețele sociale și nici nu se vor mai putea juca online. Este una dintre cele mai importante reguli propuse astăzi de Comisia Europeană. Între 13 și 15 ani, accesul ar fi permis doar cu acordul părinților, iar platformele ar trebui să elimine funcțiile care îi țin pe minori lipiți de ecran.

Corespondent PROTV: „Conform propunerii Comisiei Europene, copiii de până la 13 ani nu ar mai avea acces la social media, iar între 13 și 15 ani ar avea așa-zisele mini-conturi, pe care le vor putea deschide doar părinții, prin intermediul conturilor lor. Însă și în acest caz platformele au anumite obligații: trebuie să dezvolte instrumente prin care timpul pe care îl petrec copiii în fața ecranelor, pe social media, să nu depășească o oră.

La fel, trebuie limitate și contactele sociale, iar până când copiii împlinesc 18 ani, așadar, până devin adulți, platformele au mai multe obligații pentru aceste categorii de vârstă: sunt interzise recomandările pe bază de profil, funcțiile care pot crea dependență, derularea în buclă a filmărilor, iar geolocalizarea, microfonul și camera trebuie dezactivate implicit. Nu se referă doar la social media. Această propunere a Comisiei Europene vizează și jocurile online, de exemplu, sau companioni pe bază de inteligență artificială. Așadar, această propunere legislativă va merge, ca acum, către Consiliul de Miniștri și către Parlamentul European. În cazul în care va fi adoptat, regulamentul va fi obligatoriu transpus în legislațiile naționale. Iar pentru platformele mari mai există o obligație, aceea de a veni cu un plan de conformitate la Comisia Europeană, prin care să demonstreze că aceste funcții sunt prinse în platforme încă din faza de proiectare.”