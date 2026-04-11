Este vorba despre transferul unor sisteme de rachete antiaeriene portabile, lansate de pe umăr şi cunoscute de asemenea sub denumirea de MANPAD.

Conform surselor citate, China lucrează la livrarea acestor echipamente prin intermediul unor ţări terţe, pentru a disimula originea lor.

Şeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a spus miercuri că, în campania de bombardamente americano-israeliene lansată pe 28 februarie împotriva Iranului au fost atacate peste 1.500 de ţinte antiaeriene şi au fost distruse aproximativ 80% din sistemele de apărare aeriană iraniene, în acestea nefiind însă incluse sistemele MANPAD.