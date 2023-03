Cine este Stormy Daniels, vedeta de filme pentru adulți care se află în centrul punerii sub acuzare a lui Donald Trump

Fostul preşedinte Donald Trump a fost pus sub acuzare de un mare juriu din Manhattan, devenind prima persoană din istoria SUA care a ocupat funcţia supremă în stat şi apoi a fost acuzată de o infracţiune.

De ani de zile, Donald Trump se confruntă cu investigații penale pe mai multe fronturi, de la presupusele ingerințe în alegerile prezidențiale, la presupuse infracțiuni financiare sau controale privind stocarea de secrete guvernamentale, conform The Guardian.

În cele din urmă, însă, ceea ce a determinat, joi, un mare juriu să voteze pentru a-l pune sub acuzare, nu a fost interferența în alegeri, contabilitatea falsă, documentele federale nesecurizate sau chiar faptul că susținătorii săi au înscenat atacul mortal din 6 ianuarie de la Capitoliu. În centrul punerii sub acuzare a lui Donald Trump se află vedeta și regizoarea de filme pentru adulți, cunoscută de fani sub numele de Stormy Daniels.

Cine este Stormy Daniels

Pe numele său real Stephanie Gregory Clifford, Stormy Daniels a fost crescută de o mamă neglijentă, cu care locuia în capitala statului Louisiana, Baton Rouge.

Încă din liceu, femeia s-a întreținut singură și lucra în cluburi de striptease. Faima a cunoscut-o atunci când a început să apară și să regizeze filme pornografice, folosind un pseudonim inspirat de numele pe care basistul Nikki Sixx de la Mötley Crüe l-a dat fiicei sale - Storm - și de preferința ei pentru whisky-ul Jack Daniel's.

Cea care se autointitula „fetița din Baton Rouge care încerca doar să supraviețuiască” l-a întâlnit mai târziu pe Trump, la un turneu de golf al celebrităților din Lake Tahoe, California, unde a fost angajată pentru a întâmpina concurenții.

Ea a susținut că Trump a pus un bodyguard să o invite la cină, apoi mai târziu au întreținut relații sexuale în camera lui de hotel, în ciuda faptului că el era căsătorit cu viitoarea primă doamnă Melania Trump. Cei doi au păstrat legătura o vreme, iar Donald Trump i-a oferit un rol în reality show-ul său, The Apprentice.

Cu toate acestea, după ce Donald Trump și-a depus candidatura la președinție în 2016, relația sa cu Daniels s-a schimbat într-un mod drastic.

Despre ce este vorba în acest caz

Daniels negocia un contract pentru a apărea la televizor în timpul campaniei prezidențiale a lui Trump, pentru a discuta despre presupusa relație amoroasă cu acesta, când a primit 130.000 de dolari pentru a păstra tăcerea. Avocatul de atunci al lui Trump, Micahel Cohen, este cel care a făcut plata.

În timp ce Trump a negat că a întreținut relații sexuale cu actrița de filme pentru adulți și a susținut că plata nu a avut nicio legătură cu alegerile pe care le-a câștigat, procurorii au convins un mare juriu să-l pună sub acuzare pe acesta.

Cohen a pledat vinovat în 2018 la acuzațiile federale legate de această plată.

Pe lângă Daniels, Cohen a declarat că a cumpărat tăcerea și altei femei, tot la cererea lui Trump.

Sursa: The Guardian Dată publicare: 31-03-2023 11:20