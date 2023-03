Imagini trucate, pe internet, cu Donald Trump fugind de poliție. Twitter-ul râde de arestarea anunțată de fostul președinte

În timp ce așteaptă deznodământul procesului în care fostul președinte al SUA este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală, americanii se amuză pe internet postând fotografii trucate care îl arată pe Donald Trump fugind de poliție cu hashtag-ul #TrumpIndictment.

Vedeți mai multe imagini în GALERIA FOTO de mai suș.

Imaginile au fost generate de un program de Inteligență Artificială sau au fost modificate cu ajutorul unui program de tip Photoshop.

Aceste postări au invadat nu numai Twitter-ul, ci și TikTok, după cum se vede tot în mesajele de pe rețeaua de socializare care îi aparține lui Elon Musk.

???? this is really well done... #Photoshop #TrumpIndictment pic.twitter.com/jml4BfKCR2

”Hei, Donald, ți-a venit Uber-ul” - este altă imagine de pe Twitter, în care Hillary Clinton conduce un autibuz pentru deținuți.

I just want to give a shout out to whoever did this, it's hilarious.

I hope Trump sees this in between losing his shit and rage posting, as he enjoys the rest of his weekend at Mar-a-Lago.????#ProudBlue #TrumpIndictment #TrumpIsACriminal pic.twitter.com/KczqmDF8Y9