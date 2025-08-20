Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk

Deși rămâne încă ferm pe primul loc în clasamentul mondial al miliardarilor, Elon Musk este acum urmat îndeaproape de Larry Ellison, care a accelerat considerabil în această cursă.

Averea cofondatorului Oracle a depășit pragul de 300 de miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg, după ce a crescut cu peste 100 de miliarde de dolari într-un an, iar mogulul tehnologic a ajuns acum pe locul al doilea în topul miliardarilor, relatează AFP.

La 19 august 2025, averea lui Larry Ellison era de 302 miliarde de dolari, față de cei 375 de miliarde de dolari ai șefului Tesla și SpaceX, care și-a văzut averea „topindu-se” cu peste 57 de miliarde de dolari de la începutul anului.

După ce i-a depășit pe Mark Zuckerberg și Jeff Bezos, alți doi obișnuiți ai podiumului, Larry Ellison ocupă astăzi locul al doilea în clasamentul celor mai bogați oameni din lume.

Cea mai mare parte a averii bărbatului în vârstă de 81 de ani provine dintr-o participație de 41% în compania americană de tehnologie Oracle, specializată în software și baze de date, al cărei cofondator este și care a înregistrat o creștere a cotației de aproape 50% pe Wall Street de la începutul anului.

După aproape patruzeci de ani în funcția de director general, Larry Ellison a cedat locul în 2014 și ocupă de atunci funcția de președinte și director tehnologic.

Un vechi prieten al lui Donald Trump

Fondată în 1977 în Silicon Valley, firma s-a specializat încă de la început în gestionarea bazelor de date, apoi a revoluționat sectorul la mijlocul anilor 2010, devenind un actor major în domeniul „cloud computing” – informatică la distanță – esențială pentru inteligența artificială.

Larry Ellison nu și-a ascuns niciodată ambiția imensă, afirmând la sfârșitul anilor ’90 că va face Microsoft să devină învechită, apoi promițând, mai recent, că va detrona Amazon în domeniul cloud.

Antreprenorul excentric, crescut într-un cartier popular din Chicago după ce a fost abandonat la vârsta de câteva luni de mama sa, este o figură ieșită din comun în lumea tehnologiei.

Larry Ellison este un simpatizant republican de lungă durată și s-a apropiat de Donald Trump încă de la prima sa campanie prezidențială din 2016, până la punctul de a detașa cadre Oracle în echipa de tranziție înainte de intrarea promotorului imobiliar la Casa Albă.

Ca susținător veteran al lui Donald Trump, Larry Ellison a luat un avans față de alți mari șefi din domeniul tehnologiei pentru a-și face un loc în cercul restrâns al președintelui american, care a avut cuvinte laudative la adresa sa – comparabile cu cele pe care Donald Trump le-a folosit pentru Elon Musk înainte ca relația dintre cei doi să se deterioreze violent.

Ambiții în domeniul inteligenței artificiale

Cofondatorul Oracle a fost implicat în mai multe dosare importante ale președințiilor Trump. În 2020, Donald Trump a apelat la el pentru a găsi o soluție în problema TikTok, dându-și binecuvântarea unui acord care prevedea preluarea unei participații de către Walmart și Oracle. Deși tranzacția a eșuat, Oracle a fost aleasă de platforma chineză ca unic furnizor de servicii cloud în Statele Unite, sub presiunea Washingtonului. În primăvara anului 2025, el a intrat din nou în cursa pentru achiziționarea activităților americane ale TikTok.

Multimiliardarul este, de asemenea, implicat în proiectul gigant de infrastructură pentru inteligență artificială „Stargate”, anunțat cu mare fast la Casa Albă în ianuarie. Aproximativ 500 de miliarde de dolari sunt anunțați în acest proiect pentru construirea și gestionarea centrelor de date, ceea ce reprezintă un accelerator major pentru Oracle. Compania deține astăzi mai puțin de 5% din piața mondială, departe de trio-ul Google, Microsoft și Amazon, care controlează aproape două treimi.

Personaj pitoresc, Larry Ellison a cheltuit sute de milioane de dolari pentru a achiziționa proprietăți de lux, printre care un teren de golf privat și un domeniu inspirat de arhitectura feudală japoneză în California. De asemenea, a cumpărat aproape întreaga insulă hawaiană Lanai, a șasea cea mai mare insulă din arhipelagul american din Pacific, pentru 300 de milioane de dolari, în 2012.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













