Cine este Larry Ellison, mogulul tehnologic care vine tare din urmă şi l-ar putea detrona pe Elon Musk

Stiri externe
20-08-2025 | 07:15
Larry Ellison
Getty

Deși rămâne încă ferm pe primul loc în clasamentul mondial al miliardarilor, Elon Musk este acum urmat îndeaproape de Larry Ellison, care a accelerat considerabil în această cursă.

autor
Ioana Andreescu

Averea cofondatorului Oracle a depășit pragul de 300 de miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg, după ce a crescut cu peste 100 de miliarde de dolari într-un an, iar mogulul tehnologic a ajuns acum pe locul al doilea în topul miliardarilor, relatează AFP.

La 19 august 2025, averea lui Larry Ellison era de 302 miliarde de dolari, față de cei 375 de miliarde de dolari ai șefului Tesla și SpaceX, care și-a văzut averea „topindu-se” cu peste 57 de miliarde de dolari de la începutul anului.

După ce i-a depășit pe Mark Zuckerberg și Jeff Bezos, alți doi obișnuiți ai podiumului, Larry Ellison ocupă astăzi locul al doilea în clasamentul celor mai bogați oameni din lume.

Cea mai mare parte a averii bărbatului în vârstă de 81 de ani provine dintr-o participație de 41% în compania americană de tehnologie Oracle, specializată în software și baze de date, al cărei cofondator este și care a înregistrat o creștere a cotației de aproape 50% pe Wall Street de la începutul anului.

Citește și
Elon Musk
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua

După aproape patruzeci de ani în funcția de director general, Larry Ellison a cedat locul în 2014 și ocupă de atunci funcția de președinte și director tehnologic.

Un vechi prieten al lui Donald Trump

Fondată în 1977 în Silicon Valley, firma s-a specializat încă de la început în gestionarea bazelor de date, apoi a revoluționat sectorul la mijlocul anilor 2010, devenind un actor major în domeniul „cloud computing” – informatică la distanță – esențială pentru inteligența artificială.

Larry Ellison nu și-a ascuns niciodată ambiția imensă, afirmând la sfârșitul anilor ’90 că va face Microsoft să devină învechită, apoi promițând, mai recent, că va detrona Amazon în domeniul cloud.

Antreprenorul excentric, crescut într-un cartier popular din Chicago după ce a fost abandonat la vârsta de câteva luni de mama sa, este o figură ieșită din comun în lumea tehnologiei.

Larry Ellison este un simpatizant republican de lungă durată și s-a apropiat de Donald Trump încă de la prima sa campanie prezidențială din 2016, până la punctul de a detașa cadre Oracle în echipa de tranziție înainte de intrarea promotorului imobiliar la Casa Albă.

Ca susținător veteran al lui Donald Trump, Larry Ellison a luat un avans față de alți mari șefi din domeniul tehnologiei pentru a-și face un loc în cercul restrâns al președintelui american, care a avut cuvinte laudative la adresa sa – comparabile cu cele pe care Donald Trump le-a folosit pentru Elon Musk înainte ca relația dintre cei doi să se deterioreze violent.

Ambiții în domeniul inteligenței artificiale

Cofondatorul Oracle a fost implicat în mai multe dosare importante ale președințiilor Trump. În 2020, Donald Trump a apelat la el pentru a găsi o soluție în problema TikTok, dându-și binecuvântarea unui acord care prevedea preluarea unei participații de către Walmart și Oracle. Deși tranzacția a eșuat, Oracle a fost aleasă de platforma chineză ca unic furnizor de servicii cloud în Statele Unite, sub presiunea Washingtonului. În primăvara anului 2025, el a intrat din nou în cursa pentru achiziționarea activităților americane ale TikTok.

Multimiliardarul este, de asemenea, implicat în proiectul gigant de infrastructură pentru inteligență artificială „Stargate”, anunțat cu mare fast la Casa Albă în ianuarie. Aproximativ 500 de miliarde de dolari sunt anunțați în acest proiect pentru construirea și gestionarea centrelor de date, ceea ce reprezintă un accelerator major pentru Oracle. Compania deține astăzi mai puțin de 5% din piața mondială, departe de trio-ul Google, Microsoft și Amazon, care controlează aproape două treimi.

Personaj pitoresc, Larry Ellison a cheltuit sute de milioane de dolari pentru a achiziționa proprietăți de lux, printre care un teren de golf privat și un domeniu inspirat de arhitectura feudală japoneză în California. De asemenea, a cumpărat aproape întreaga insulă hawaiană Lanai, a șasea cea mai mare insulă din arhipelagul american din Pacific, pentru 300 de milioane de dolari, în 2012.

Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Sursa: News.ro

Etichete: donald trump, elon musk, tehnologie,

Dată publicare: 20-08-2025 07:15

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
NEWS ALERT Tragedie în fotbal! Fost internațional, găsit mort în casă
Citește și...
Reţeaua de socializare X a lui Elon Musk, afectată de o pană mondială
Stiri externe
Reţeaua de socializare X a lui Elon Musk, afectată de o pană mondială

Numeroși utilizatori ai rețelei de socializare X semnalează o pană a platformei lui Elon Musk, care nu încărca mesaje, joi după-amiaza, înaintea orei 15.00 GMT (18.00, ora României), potrivit site-ului DownDetector.

Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua
Stiri externe
Elon Musk, ironizat de CEO-ul OpenAI: Nu mă gândesc prea mult la el. Am impresia că doar stă pe X toată ziua

CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a respins declaraţiile lui Elon Musk, care a avertizat că parteneriatul dintre OpenAI şi Microsoft ar putea pune în pericol chiar gigantul din Redmond, transmite Reuters.

Italia
Stiri Stiinta
Italia "va coloniza planeta Marte”. Parteneriat neașteptat încheiat cu Elon Musk

Compania SpaceX a multimiliardarului Elon Musk a încheiat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) pentru a transporta mai multe instrumente ştiinţifice pe planeta Marte, au anunţat joi managerii celor două părţi semnatare.

Recomandări
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Stiri Economice
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Ultima rundă de negocieri și dezbateri pe tema proiectului pentru Pilonul II de pensii a avut loc. Oficialii iau în calcul majorarea procentului, care poate fi retras imediat, după pensionare, de la 25%, cât a fost propus inițial, la 30%.

Bloomberg: După ce a vorbit cu Putin, Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l întreba de ce blochează aderarea Ucrainei la UE
Stiri externe
Bloomberg: După ce a vorbit cu Putin, Trump l-a sunat pe Orban pentru a-l întreba de ce blochează aderarea Ucrainei la UE

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a sunat luni pe Viktor Orban, după discuţiile cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu liderii europeni.

„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța
Stiri actuale
„Fake news” despre golirea Lacului Vidraru: Aurul de la fundul apei este trimis în străinătate, apa vândută în Franța

Imaginile cu Lacul Vidraru parțial golit au alimentat speculații absurde în mediul online: ruine scoase la suprafață, aur transportat în secret sau apă vândută peste hotare.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 19 August 2025

49:49

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12