Cine este Gregory Bovino, comandantul care reflectă ”imaginea” dură a lui Donald Trump împotriva imigrației din SUA

În urmă cu un an, puțini americani cunoșteau numele lui Gregory Bovino. Acum, el este figura reprezentativă a măsurilor dure luate de administrația Trump în materie de imigrație, notează CNN .

Totul a început de la tacticile folosite pe teren de acest comandant general al Poliției de Frontieră și a culminat cu alegerile sale vestimentare, susțin jurnaliștii americani. Pe străzile mai multor orașe americane, Bovino – cu părul tuns scurt și îmbrăcat în uniforma verde măslinie a Poliției de Frontieră – a fost văzut conducând patrule, aruncând grenade cu gaze lacrimogene și certându-se verbal cu criticii. El se remarcă adesea printre grupurile de ofițeri federali ca fiind unul dintre puținii care nu poartă mască.

Pe rețelele de socializare, el este cunoscut pentru că distribuie fotografii și videoclipuri în care promovează munca agenților Poliției de Frontieră. Iar acum, prezența sa pe ecranele din întreaga lume devine din ce în ce mai vizibilă, mai ales în contextul violențelor din Minneapolis. Acolo s-a aflat Bovino la câteva ore după ce un ofițer al Poliției de Frontieră a împușcat și ucis un bărbat în acel oraș, sâmbătă, 24 ianuarie 2026, spunând reporterilor că ofițerii au urmat instrucțiunile primite în timpul antrenamentelor atunci când s-au confruntat cu un suspect înarmat, care „voia să provoace daune maxime și să masacreze forțele de ordine”. Declarațiile lui Bovino și a altor oficiali ai Departamentului Securității Interne au fost criticate rapid, argumentul principal fiind că înregistrările respective cu împușcăturile nu dovedesc faptul că bărbatul pe nume Alex Pretti încerca să rănească pe cineva. Dar Bovino a venit cu noi precizări duminică, 25 ianuarie. „Faptul că sunt foarte bine pregătiți a împiedicat orice împușcături specifice asupra forțelor de ordine, așa că bravo forțelor noastre de ordine pentru că l-au doborât înainte să poată face asta”, a spus el în emisiunea „State of the Union” a CNN.



Presat să furnizeze dovezi, Bovino a spus că vor apărea mai multe detalii pe măsură ce autoritățile vor investiga și a susținut că bărbatul încerca să împiedice acțiunea ofițerilor. „Este păcat că a trebuit să suporte consecințele pentru că s-a implicat în acea scenă a crimei. Nu pot să spun asta suficient. El a luat decizia să meargă acolo”, a spus Bovino.

Declarația oficialului Patrulei de Frontieră a stârnit critici aspre, duminică dimineață, din partea senatorului democrat Chris Murphy.



„Toată lumea a văzut acea înregistrare video, și totuși el vă spunea vouă și publicului american că acest tânăr flutura o armă, că împiedica acțiunea polițiștilor, că se afla acolo pentru a participa la o revoltă, că era implicat într-o agresiune, când toată lumea poate vedea că nu este adevărat”, a declarat Murphy pentru CNN. „Publicul american ar trebui să fie îngrozit de faptul că administrația Trump minte atât de ușor, că vă minte în față când puteți vedea dovezile cu ochii voștri.” Bovino nu este străin de criticile la adresa sa. De luni de zile, în interviuri, mărturii în instanță și postări pe rețelele de socializare, el a apărat în repetate rânduri acțiunile ofițerilor federali și a promis că nu va da înapoi.

Cum descrie Bovino tacticile ofițerilor săi În mai multe postări pe rețelele sociale și interviuri, Bovino a folosit în repetate rânduri o expresie pentru a descrie tacticile ofițerilor săi. „El le numește «turn and burn» (întoarce-te și arde). Sunt foarte rapizi. Sunt foarte agresivi. Sparg geamuri, intră, prind oameni. Și motivul pentru care spune că folosește aceste tactici este pentru a nu pune în pericol agenții și pentru a nu permite dezvoltarea protestelor”, spune Lulu Garcia-Navarro, colaboratoare CNN.



Susținătorii politicii agresive a administrației Trump privind deportarea în masă îl consideră pe Bovino un erou. Însă abordarea fermă și fără remușcări care a contribuit la recenta sa ascensiune a atras și critici vehemente din partea liderilor locali și a protestatarilor din orașele vizate de echipa sa. Oficialii din mai multe orașe l-au descris pe Bovino ca fiind șeful unei agenții de aplicare a legii care folosește tactici înfricoșător de autoritare și care este folosită de președintele SUA ca o armă împotriva comunităților conduse de democrați și a oamenilor – cetățeni și non-cetățeni deopotrivă – care trăiesc în ele. „Ei vor haos pe teren. Ei vor să creeze o zonă de război, pentru a putea trimite și mai multe trupe.”, a declarat guvernatorul Illinoisului, JB Pritzker, pentru CNN, în octombrie, acuzându-l pe Bovino și pe alți oficiali federali că inflamează în mod deliberat tensiunile.



Tacticile dure, inclusiv raidurile împotriva imigranților în parcări și spargerea geamurilor mașinilor, au alimentat îngrijorarea, inclusiv în rândul unor membri ai administrației Trump, dar au fost lăudate de înalți oficiali ai Departamentului Securității Interne. Întrebat despre abordarea agresivă care a stârnit critici și proteste din ce în ce mai intense, Bovino și-a apărat ofițerii. „Știți, oamenii sunt liberi să critice. Sunt liberi să comenteze din fotoliu. Când nu se pun în locul forțelor de ordine, ar fi bine să se gândească o secundă înainte de a critica în mod deschis. Am auzit multe astfel de comentarii. Ofițerii noștri acționează în mod legal, etic și moral în toate acțiunile de aplicare a legii”, a declarat el pentru CNN în octombrie. Duminică, Murphy a declarat în emisiunea „State of the Union” de la CNN că ultimul incident armat din Minneapolis ar trebui să îi determine pe legislatori să facă presiuni pentru reforme în cadrul Departamentului Securității Interne înainte de a aproba bugetul acestuia. „Oamenii care sunt uciși pur și simplu pentru că își exercită drepturile prevăzute în Primul Amendament vor deveni o prezență obișnuită în această țară. Este o situație distopică. Nu ar trebui să permitem acest lucru, iar acest lucru ar trebui să unească republicanii și democrații din Congres, deoarece unește din ce în ce mai mult republicanii și democrații din toată țara, care se opun modului incredibil de ilegal în care Bovino și echipa sa acționează în orașele noastre”, a declarat el.



