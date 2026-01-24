Agenţii federali au împuşcat o altă persoană în Minneapolis, a anunţat sâmbătă guvernatorul statului Minnesota, democratul Tim Walz, care a cerut încetarea imediată a operaţiunilor de aplicare a legii împotriva imigranţilor pe care administraţia Trump le desfăşoară în acest stat, relatează Reuters. Potrivit unui document medical obţinut de Associated Press, persoana respectivă, un bărbat în vârstă de 51 de ani, a murit.

„Tocmai am vorbit cu Casa Albă după un alt incident armat îngrozitor implicând agenţii federali în această dimineaţă”, a scris Walz pe platforma X. „Este revoltător. Preşedintele trebuie să pună capăt acestei operaţiuni. Să retragă miile de agenţi violenţi şi neinstruiţi din Minnesota. Acum”, a cerut fostul candidat democrat la vicepreşedinţia SUA.

Oficialii din Minneapolis au declarat că investighează informaţiile conform cărora un bărbat a fost împuşcat în sudul oraşului Minneapolis. „Rugăm publicul să rămână calm şi să evite zona imediat învecinată”, se arată într-o postare a municipalităţii Minneapolis.

Incidentul a fost surprins într-un videoclip postat pe Facebook şi verificat de NBC News.

Detaliile privind deschiderea focului nu au fost imediat clare. Purtătoarea de cuvânt a Departamentului Securităţii Interne, Tricia McLaughlin, a declarat pentru AP într-un mesaj text că persoana respectivă avea o armă de foc cu două încărcătoare şi că situaţia era „în evoluţie”.

Informaţia despre această nouă persoană împuşcată vine după alte două incidente armate care au avut loc în oraş şi în care au fost implicaţi agenţi ICE (poliţia federală care se ocupă de imigranţi).

Pe 7 ianuarie, un agent al Serviciului de Imigrare şi Vamă a împuşcat-o mortal pe Renée Good în maşina ei, incident care a stârnit proteste pe scară largă în Minneapolis. Incidentul de sâmbătă s-a petrecut la puţin peste un kilometru distanţă de locul în care a fost împuşcată Good.

De asemenea, agenţii ICE au împuşcat un bărbat în picior în timp ce acesta încerca să se sustragă arestării pe 14 ianuarie.

