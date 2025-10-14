Cine e Alexandru Munteanu, propunerea PAS pentru funcția de premier. A studiat la New York și a lucrat pentru Banca Mondială

Stiri externe
14-10-2025 | 13:49
alexandru munteanu
Facebook

Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS), câştigător al alegerilor din 28 septembrie din Republica Moldova, îl va propune pe economistul Alexandru Munteanu pentru funcţia de premier, a anunţat liderul formaţiunii, Igor Grosu.

autor
Aura Trif

"PAS va aştepta validarea mandatelor de deputat de către CC şi convocarea şedinţei parlamentului de către preşedinta (Maia) Sandu, iar după constituirea fracţiunilor parlamentare, vom merge la preşedintă cu candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcţia de prim-ministru", a precizat Igor Grosu, care este preşedintele parlamentului în legislatura 26.07.2021 - 20.10.2025.

Cine este Alexandru Munteanu

Alexandru Munteanu are o vastă experienţă în domeniul investiţiilor şi al cooperării internaţionale. Este fondatorul companiei 4i Capital Partners şi preşedintele Alianţei Franceze din Republica Moldova, organizaţie pe care o conduce de peste trei decenii.

Născut la 20 ianuarie 1964, la Chişinău, Munteanu a urmat studii în fizică şi a activat la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe, iar ulterior a devenit lector conferenţiar la Universitatea Tehnică a Moldovei, unde a predat disciplina Bazele Teoretice ale Electrotehnicii. În perioada formării instituţiilor financiare naţionale, a ocupat funcţii de conducere în cadrul Băncii Naţionale a Moldovei, fiind şef al Secţiei Operaţiuni Valutare şi director adjunct al Departamentului Relaţii Externe.

După ce a urmat studii postuniversitare la Columbia University din New York, specializându-se în relaţii internaţionale, bănci şi finanţe, Munteanu a activat la Banca Mondială în Washington D.C. şi ulterior în mediul privat internaţional. În Republica Moldova, a fost director adjunct al Centrului de Investigaţii Strategice şi Reforme (CISR), director al reprezentanţei Fondului American de Investiţii WNISEF, precum şi membru al consiliilor de administraţie ale mai multor companii din Moldova şi Ucraina.

Citește și
Dmitri Peskov
Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său

Începând cu 2007, Munteanu a condus Departamentul de Investiţii Directe al Dragon Capital (Ucraina), iar din 2016 este fondatorul 4i Capital Partners, o companie de investiţii cu activitate în Europa de Est. De asemenea, a fost membru şi co-preşedinte al Consiliului de Afaceri pe lângă Pactul de Stabilitate de la Viena şi preşedinte al Consiliului de Patroni al Şcolii Internaţionale Pechersk School International (PSI) din Kiev.

A fost decorat cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare

Pentru meritele sale, în 2006 a fost decorat cu titlul de Cavaler al Legiunii de Onoare (Legion d'Honneur) al Republicii Franceze.

"Republica Moldova are nevoie de oameni bine pregătiţi, cu experienţă economică vastă, care să conducă efortul de aderare la UE şi dezvoltare economică. Îi mulţumim domnului Munteanu, cu o carieră impresionantă, că a ales să se implice când ţara are nevoie", a mai transmis Igor Grosu.

Prim-ministrul în exerciţiu, Dorin Recean, a anunţat luni că renunţă la funcţia de premier, în pofida intenţiei PAS de a-l menţine la conducerea viitorului guvern, precum şi la mandatul de deputat, câştigat la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Dorin Recean a declarat că este onorat de încrederea pe care Partidul Acţiune şi Solidaritate i-a oferit-o. Totuşi, el a precizat că decizia sa este una personală.

"Mandatul meu se încheie odată cu expirarea mandatului actual al Guvernului (...) Nu voi continua să fiu în viaţa publică şi viaţa politică, voi depune mandatul de deputat imediat ce votăm noul guvern, şi după asta merg să-mi continui parcursul profesional pe care l-am lăsat deoparte acum câţiva ani. Cu toate acestea, niciodată nu voi ezita să ajut echipa", a declarat Dorin Recean într-o conferinţă de presă susţinută la parlament împreună cu liderul PAS, Igor Grosu.

Studiu: Tinerii ascultă muzică doar ca fundal pentru clipuri pe rețele sociale. Fredonează refrenele, dar nu cunosc artiștii

Sursa: Agerpres

Etichete: Republica Moldova, premier, om de afaceri, Alegeri Moldova 2025,

Dată publicare: 14-10-2025 13:35

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
GALERIE FOTO Dublă victorie pentru „surpriza” lui Mircea Lucescu de la națională! Imaginea a făcut furori pe internet
Citește și...
Premierul Republicii Moldovei, Dorin Recean, a demisionat și se retrage din viața politică. Reacția Maiei Sandu
Stiri Politice
Premierul Republicii Moldovei, Dorin Recean, a demisionat și se retrage din viața politică. Reacția Maiei Sandu

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat luni că demisionează şi se retrage din politică, deşi tocmai fusese ales deputat pe listele PAS, partidul de guvernământ, la alegerile din 28 septembrie.

Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său
Stiri externe
Kremlinul ameninţă Moldova pentru că vrea în Europa: Repetă greşelile altora făcând din Rusia adversarul său

Autoritățile actuale din Republica Moldova comit o greșeală majoră atunci când consideră Rusia un adversar, în încercarea de a-și consolida relațiile cu Europa, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de stat TASS.

Vremea azi, 12 octombrie 2025. Vreme frumoasă în mare parte din țară, cu maxime de până la 22 de grade
Vremea
Vremea azi, 12 octombrie 2025. Vreme frumoasă în mare parte din țară, cu maxime de până la 22 de grade

Astăzi avem o zi frumoasă în sud și în sud-vest, dar în celelalte zone se mai adună norii și o să picure puțin în Maramureș, Transilvania, de asemenea în Moldova și în Dobrogea.

Recomandări
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”
Stiri actuale
Schimbări importante pentru șoferii din România. Proiect de modificări ale Codului Rutier: „Polițiștii vor acționa mai mult”

Ministerul Afacerilor Interne a prezentat, marți, mai multe măsuri și modificări legislative ale Codului Rutier, care au drept scop creșterea siguranței rutiere în România.

De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel
Stiri externe
De ce Europa nu are încredere în planul lui Trump pentru Gaza. Temerile ascunse ale Bruxelles-ului față de Israel

Israelul nu ar trebui să se bazeze pe faptul că liderii europeni vor uita repede moartea a zeci de mii de palestinieni în Gaza, chiar dacă acordul de pace al lui Donald Trump va reuși să pună capăt războiului.

Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează
Stiri Educatie
Ministerul Educației dă ”lecții” profesorilor îngrijorați de o eventuală diminuare a salariilor: Nu se taie, se recalculează

Ministerul Educaţiei şi Cercetării a transmis marţi că nu au fost diminuate salariile profesorilor, ci este vorba despre calculul "unitar" al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor şi constatărilor Curţii de Conturi din acest an.

Top citite
1 Sfanta Parascheva
Inquam Photos / Casian Mitu
Stiri Diverse
Sfânta Parascheva 2025. Când pică sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei
2 Maria Popovici
Instagram / @miss.mariapopovici
Stiri Mondene
Maria Popovici împlinește 34 de ani. Energie, umor și carismă pe scenă
3 Cât plătește șoferul unui Logan pentru asigurarea RCA în Franța. Comparația cu România
Shutterstock
Stiri Sociale
COTAR acuză ”legea jafului RCA”. Asiguratorul decide tot: Ce trebuie reparat, unde și cât costă. ”Bonus”: Păgubitul plătește
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 14 Octombrie 2025

01:43:47

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Octombrie 2025

03:12:48

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
La Măruță
13 Octombrie 2025

01:32:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28