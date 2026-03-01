"Ne-am pregătit pentru aceste momente şi am luat în calcul toate scenariile", a declarat Ghalibaf într-o înregistrare video difuzată de televiziunea de stat. El a adăugat că preşedintele american Donald Trump şi premierul israelian Benjamin Netanyahu au "încălcat liniile noastre roşii" şi "vor suporta consecinţele".

Şeful statului major al forţelor armate iraniene, Abdolrahim Mousavi, a fost ucis în timpul atacurilor americane şi israeliene

Abdolrahim Mousavi, numit şef al statului major al forţelor armate iraniene în iunie 2025, a fost ucis în timpul atacurilor americane şi israeliene, alături de alţi generali de rang înalt, potrivit televiziunii de stat iraniene, informează AFP.

Televiziunea de stat a declarat că Mousavi a fost ucis împreună cu ministrul apărării Aziz Nasirzadeh, şeful Gardienilor Revoluţiei, Mohammad Pakpour, şi şeful consiliului de apărare Ali Shamkhani .

Sursa citată a precizat că aceştia au fost ucişi „în timpul unei reuniuni a Consiliului de Apărare”, adăugând că alte nume vor fi anunţate ulterior.

Ali Khamenei, liderul regimului islamic de la Teheran, „unul dintre cei mai răi oameni din istorie”, este mort, a anunţat sâmbătă seara preşedintele Donald Trump într-o postare pe Truth Social. La câteva ore după acest anunţ, duminică dimineaţă, presa de stat iraniană a confirmat decesul liderului suprem. Fiica, nepotul, nora şi ginerele său au fost, de asemenea, ucişi în atacuri.